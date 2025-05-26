24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
القوات الروسية تسيطر على 4 قرى في سومي.. زيلينسكي: روسيا تخطط لشن هجوم جديد
Lebanon 24
26-05-2025
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتهم الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
،
روسيا
بالتخطيط لشن هجوم جديد، فيما قال حاكم منطقة سومي
الأوكرانية
الواقعة على الحدود الروسية إن القوات الروسية استولت على أربع قرى في إطار محاولة لإنشاء "منطقة عازلة" على أراضي
أوكرانيا
.
Advertisement
وقال
زيلينسكي
في كلمته المسائية التي يلقيها عبر الفيديو إنه لا توجد علامات على أن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
يدرس بجدية حلا دبلوماسيا.
وأردف "يمكننا أن نرى من المعلومات التي حصلت عليها أجهزة الاستخبارات ومن البيانات المفتوحة المصدر أن
بوتين
ومساعديه لا يعتزمون إنهاء الحرب".
وتابع "على العكس من ذلك، هناك أدلة كثيرة على أنهم يستعدون لعمليات هجومية جديدة".
وقال زيلينسكي إن هذا يظهر
ازدراء
موسكو
لكل الذين يحاولون تحقيق السلام، في إشارة محتملة إلى الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الذي قدم نفسه كوسيط لحل سلمي للحرب منذ توليه السلطة في يناير.
وأضاف زيلينسكي أن الهجمات واسعة النطاق التي شنتها القوات الروسية على المدن الأوكرانية بصواريخ باليستية وصواريخ
كروز
وأكثر من 900 طائرة مسيرة خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت بلا جدوى من الناحية العسكرية.
مواضيع ذات صلة
القوات الجوية الأوكرانية: هجوم صاروخي روسي جديد يستهدف مدينة سومي
Lebanon 24
القوات الجوية الأوكرانية: هجوم صاروخي روسي جديد يستهدف مدينة سومي
27/05/2025 08:25:14
27/05/2025 08:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تعلن سيطرة قواتها على قرية في مقاطعة سومي
Lebanon 24
روسيا تعلن سيطرة قواتها على قرية في مقاطعة سومي
27/05/2025 08:25:14
27/05/2025 08:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: نتخذ إجراءات لضمان عدم دخول قوات روسية إلى سومي وخاركيف
Lebanon 24
زيلينسكي: نتخذ إجراءات لضمان عدم دخول قوات روسية إلى سومي وخاركيف
27/05/2025 08:25:14
27/05/2025 08:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: الهجوم الروسي على سومي غرضه الترهيب وإطالة أمد الحرب
Lebanon 24
زيلينسكي: الهجوم الروسي على سومي غرضه الترهيب وإطالة أمد الحرب
27/05/2025 08:25:14
27/05/2025 08:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب يدرس فرض عقوبات على روسيا
Lebanon 24
ترامب يدرس فرض عقوبات على روسيا
01:13 | 2025-05-27
27/05/2025 01:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
13 اسما حتى الآن لرئاسة حكومة ليبية جديدة.. والبرلمان ماض في تشكيل حكومة جديدة
Lebanon 24
13 اسما حتى الآن لرئاسة حكومة ليبية جديدة.. والبرلمان ماض في تشكيل حكومة جديدة
01:03 | 2025-05-27
27/05/2025 01:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع الضربات الاسرائيلية المستمرة.. نظام جديد لتوزيع المساعدات في غزة
Lebanon 24
على وقع الضربات الاسرائيلية المستمرة.. نظام جديد لتوزيع المساعدات في غزة
00:41 | 2025-05-27
27/05/2025 12:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يدرس تحويل 3 مليارات دولار من منح جامعة هارفارد لمؤسسات مهنية أميركية
Lebanon 24
ترامب يدرس تحويل 3 مليارات دولار من منح جامعة هارفارد لمؤسسات مهنية أميركية
00:38 | 2025-05-27
27/05/2025 12:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستؤثر "صفعة بريجيت" على مستقبل ماكرون السياسي؟
Lebanon 24
هل ستؤثر "صفعة بريجيت" على مستقبل ماكرون السياسي؟
00:33 | 2025-05-27
27/05/2025 12:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"نصحانة وفخورة".. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة بملابس ضيقة جداً كشفت زيادة وزنها (صور)
Lebanon 24
"نصحانة وفخورة".. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة بملابس ضيقة جداً كشفت زيادة وزنها (صور)
04:17 | 2025-05-26
26/05/2025 04:17:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات قوية تُسمع في بيروت.. هذا ما تبين (فيديو)
Lebanon 24
أصوات انفجارات قوية تُسمع في بيروت.. هذا ما تبين (فيديو)
13:30 | 2025-05-26
26/05/2025 01:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يحتفل بفوزه في الإنتخابات البلديّة: شكرا على الثقة
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يحتفل بفوزه في الإنتخابات البلديّة: شكرا على الثقة
09:49 | 2025-05-26
26/05/2025 09:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
افتتحت موسم البحر.. ريتا حايك تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
Lebanon 24
افتتحت موسم البحر.. ريتا حايك تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
04:45 | 2025-05-26
26/05/2025 04:45:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا جرى في محيط مطار بيروت؟ سلاح وتهديد وضحية
Lebanon 24
ماذا جرى في محيط مطار بيروت؟ سلاح وتهديد وضحية
14:24 | 2025-05-26
26/05/2025 02:24:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:13 | 2025-05-27
ترامب يدرس فرض عقوبات على روسيا
01:03 | 2025-05-27
13 اسما حتى الآن لرئاسة حكومة ليبية جديدة.. والبرلمان ماض في تشكيل حكومة جديدة
00:41 | 2025-05-27
على وقع الضربات الاسرائيلية المستمرة.. نظام جديد لتوزيع المساعدات في غزة
00:38 | 2025-05-27
ترامب يدرس تحويل 3 مليارات دولار من منح جامعة هارفارد لمؤسسات مهنية أميركية
00:33 | 2025-05-27
هل ستؤثر "صفعة بريجيت" على مستقبل ماكرون السياسي؟
00:32 | 2025-05-27
اتصال هاتفي متوتر بين ترامب ونتنياهو.. مصادر اسرائيلية تكشف التفاصيل
فيديو
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
Lebanon 24
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
04:27 | 2025-05-25
27/05/2025 08:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
01:30 | 2025-05-24
27/05/2025 08:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
27/05/2025 08:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24