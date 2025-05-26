القوات الروسية تسيطر على 4 قرى في سومي.. زيلينسكي: روسيا تخطط لشن هجوم جديد

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وقال في كلمته المسائية التي يلقيها عبر الفيديو إنه لا توجد علامات على أن يدرس بجدية حلا دبلوماسيا.



وأردف "يمكننا أن نرى من المعلومات التي حصلت عليها أجهزة الاستخبارات ومن البيانات المفتوحة المصدر أن ومساعديه لا يعتزمون إنهاء الحرب". اتهم الرئيس الأوكراني ، بالتخطيط لشن هجوم جديد، فيما قال حاكم منطقة سومي الواقعة على الحدود الروسية إن القوات الروسية استولت على أربع قرى في إطار محاولة لإنشاء "منطقة عازلة" على أراضي .وقال في كلمته المسائية التي يلقيها عبر الفيديو إنه لا توجد علامات على أن يدرس بجدية حلا دبلوماسيا.وأردف "يمكننا أن نرى من المعلومات التي حصلت عليها أجهزة الاستخبارات ومن البيانات المفتوحة المصدر أن ومساعديه لا يعتزمون إنهاء الحرب".

وتابع "على العكس من ذلك، هناك أدلة كثيرة على أنهم يستعدون لعمليات هجومية جديدة".وقال زيلينسكي إن هذا يظهر لكل الذين يحاولون تحقيق السلام، في إشارة محتملة إلى الرئيس الأميركي ، الذي قدم نفسه كوسيط لحل سلمي للحرب منذ توليه السلطة في يناير.وأضاف زيلينسكي أن الهجمات واسعة النطاق التي شنتها القوات الروسية على المدن الأوكرانية بصواريخ باليستية وصواريخ وأكثر من 900 طائرة مسيرة خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت بلا جدوى من الناحية العسكرية.