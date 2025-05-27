"القسام": استهدفنا قوّة إسرائيلية من 10 جنود

Advertisement

أعلنت " " عن استهداف قوة إسرائيلية راجلة قوامها 10 جنود بقذيفة مضادة للأفراد، ووقوع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة العطاطرة في شمالي .وأشارت في بيانها إلى أن العملية تمّت في 25 أيار، أيّ قبل يومين. (روسيا اليوم)