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"القسام": استهدفنا قوّة إسرائيلية من 10 جنود

Lebanon 24
27-05-2025 | 06:08
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أعلنت "كتائب القسام" عن استهداف قوة إسرائيلية راجلة قوامها 10 جنود بقذيفة مضادة للأفراد، ووقوع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة العطاطرة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
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وأشارت في بيانها إلى أن العملية تمّت في 25 أيار، أيّ قبل يومين. (روسيا اليوم)
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