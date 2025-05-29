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عربي-دولي

بيان مشترك.. 4 دول أوروبية تدعو إلى قبول فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة

Lebanon 24
29-05-2025 | 02:54
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دعت 4 دول أوروبية هي إسبانيا، أيرلندا، سلوفينيا، والنرويج، في بيان مشترك يوم الأربعاء، إلى قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
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وأكدت هذه الدول أن الاعتراف بدولة فلسطين هو خطوة ضرورية لتنفيذ حل الدولتين، وأن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتصلة جغرافيا ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هي السبيل لتحقيق السلام والأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.(روسيا اليوم)

  
 
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