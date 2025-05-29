بيان مشترك.. 4 دول أوروبية تدعو إلى قبول فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة

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دعت 4 دول أوروبية هي ، ، سلوفينيا، والنرويج، في بيان مشترك يوم الأربعاء، إلى قبول كعضو كامل العضوية في .وأكدت هذه الدول أن الاعتراف بدولة فلسطين هو خطوة ضرورية لتنفيذ حل الدولتين، وأن القابلة للحياة والمتصلة جغرافيا ضمن حدود 1967 وعاصمتها ، هي السبيل لتحقيق السلام والأمن لكل من والإسرائيليين.(روسيا اليوم)