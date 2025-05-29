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عربي-دولي
بيان مشترك.. 4 دول أوروبية تدعو إلى قبول فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة
Lebanon 24
29-05-2025
|
02:54
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دعت 4 دول أوروبية هي
إسبانيا
،
أيرلندا
، سلوفينيا، والنرويج، في بيان مشترك يوم الأربعاء، إلى قبول
فلسطين
كعضو كامل العضوية في
الأمم المتحدة
.
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وأكدت هذه الدول أن الاعتراف بدولة فلسطين هو خطوة ضرورية لتنفيذ حل الدولتين، وأن
الدولة الفلسطينية
القابلة للحياة والمتصلة جغرافيا ضمن حدود 1967 وعاصمتها
القدس الشرقية
، هي السبيل لتحقيق السلام والأمن لكل من
الفلسطينيين
والإسرائيليين.(روسيا اليوم)
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