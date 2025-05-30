Advertisement

عربي-دولي

في أسبوع.. القوات الروسية تسيطر على 8 بلدات

Lebanon 24
30-05-2025 | 08:13
A-
A+
Doc-P-1368135-638842150679401779.png
Doc-P-1368135-638842150679401779.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تقدم قواتها في جبهات القتال الممتدة من سومي في شمال شرقي أوكرانيا، إلى دونيتسك جنوبيا، مشيرة إلى أن تلك القوات تمكنت من السيطرة على 8 بلدات وتحسين مواقعها، بالإضافة إلى تكبيد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.
Advertisement


وقالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على قرية كيندراشيفكا في مقاطعة خاركيف بشرق أوكرانيا.
 
وأضافت أنه "في الفترة من 24 إلى 30 أيار الجاري، ردًا على الهجمات الواسعة النطاق التي شنها نظام كييف باستخدام الطائرات المسيرة الضاربة والصواريخ الغربية الصنع على أهداف مدنية في الأراضي الروسية، نفذت القوات الروسية 5 ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية".

وتابع البيان أنه "نتيجة لذلك تضررت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات الأسلحة والذخيرة، ومواقع إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الهجومية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".
 
وتابع البيان: "بفضل العمليات الحاسمة، التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، فإنه خلال الأسبوع، تم تحرير بلدة شيفتشينكو بيرفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 3060 عسكريا، ودبابة و39 مركبة مدرعة قتالية و9 قطع مدفعية ميدانية".

وأضاف: "نتيجة للأعمال الحاسمة التي قامت بها وحدات مجموعة الشرق الروسية، تم تحرير بلدتي أوترادنوي وزيلينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار إلى أنه "خلال الفترة من 24 إلى 30 أيار، ألحقت قوات مجموعة الشرق الروسية، خسائر بالقوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو خسر أكثر من 1265عسكريا، ودبابة، و12 محطة حرب إلكترونية".
 
وأوضح البيان أنه "على مدار أسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة ميغ-29 تابعة للقوات الأوكرانية، و30 قنبلة جوية موجهة من طراز جدام و16 صاروخًا متعدد الإطلاق من نوع هيمارس وتم إسقاط 1439 طائرة مسيرة".

وبحسب بيان الدفاع الروسية، فإنه "خلال هذا الأسبوع، حررت وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية، خلال عمليات هجومية نشطة، بلدات لوكنيا وفلاديميروفكا وبيلوفودي وكونستانتينوفكا في مقاطعة سومي، وألحقت الغارات الجوية والطائرات المسيرة ونيران المدفعية أضرارًا بالقوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية".

وأشار البيان إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 1490 عسكريًا، ودُمرت 4 دبابات، و22 مركبة مدرعة قتالية و46 سيارة و37 مدفعًا ميدانيًا و6 مراكز للحرب الإلكترونية، و9 مستودعات للذخيرة. (سكاي نيوز عربية) 
 
مواضيع ذات صلة
القوات الروسية تسيطر على بلدة نوفوي في دونيتسك
lebanon 24
30/05/2025 17:38:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: قوات الجيش الروسي تسيطر على بلدة "بوغاتير" جنوبي "دونيتسك"
lebanon 24
30/05/2025 17:38:34 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الروسية تدمر 71 مسيرة أوكرانية وتسيطر على بلدة جديدة
lebanon 24
30/05/2025 17:38:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على بلدة نوفويه في دونيتسك شرقي أوكرانيا
lebanon 24
30/05/2025 17:38:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2025-05-30
10:23 | 2025-05-30
10:22 | 2025-05-30
10:02 | 2025-05-30
10:00 | 2025-05-30
09:44 | 2025-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24