في أسبوع.. القوات الروسية تسيطر على 8 بلدات

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وقالت الروسية أن القوات الروسية سيطرت على قرية كيندراشيفكا في مقاطعة خاركيف بشرق أوكرانيا. أعلنت ، اليوم الجمعة، تقدم قواتها في جبهات القتال الممتدة من سومي في شمال شرقي ، إلى دونيتسك جنوبيا، مشيرة إلى أن تلك القوات تمكنت من السيطرة على 8 بلدات وتحسين مواقعها، بالإضافة إلى تكبيد القوات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.وقالت الروسية أن القوات الروسية سيطرت على قرية كيندراشيفكا في مقاطعة خاركيف بشرق أوكرانيا.

وأضافت أنه "في الفترة من 24 إلى 30 أيار الجاري، ردًا على الهجمات الواسعة النطاق التي شنها نظام باستخدام الطائرات المسيرة الضاربة والصواريخ الغربية الصنع على أهداف مدنية في الأراضي الروسية، نفذت القوات الروسية 5 ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية".



وتابع البيان أنه "نتيجة لذلك تضررت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات الأسلحة والذخيرة، ومواقع إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الهجومية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".

وتابع البيان: "بفضل العمليات الحاسمة، التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، فإنه خلال الأسبوع، تم تحرير بلدة شيفتشينكو بيرفوي في دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 3060 عسكريا، ودبابة و39 مركبة مدرعة قتالية و9 قطع مدفعية ميدانية".



وأضاف: "نتيجة للأعمال الحاسمة التي قامت بها وحدات الروسية، تم تحرير بلدتي أوترادنوي وزيلينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".



وأشار إلى أنه "خلال الفترة من 24 إلى 30 أيار، ألحقت قوات مجموعة الشرق الروسية، خسائر بالقوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو خسر أكثر من 1265عسكريا، ودبابة، و12 محطة حرب إلكترونية".

وأوضح البيان أنه "على مدار أسبوع، أسقطت طائرة ميغ-29 تابعة للقوات الأوكرانية، و30 قنبلة جوية موجهة من طراز جدام و16 صاروخًا متعدد الإطلاق من نوع هيمارس وتم إسقاط 1439 طائرة مسيرة".



وبحسب بيان الدفاع الروسية، فإنه "خلال هذا الأسبوع، حررت وحدات من قوات مجموعة الروسية، خلال عمليات هجومية نشطة، بلدات لوكنيا وفلاديميروفكا وبيلوفودي وكونستانتينوفكا في ، وألحقت الجوية والطائرات المسيرة ونيران المدفعية أضرارًا بالقوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية".



وأشار البيان إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 1490 عسكريًا، ودُمرت 4 دبابات، و22 مركبة مدرعة قتالية و46 سيارة و37 مدفعًا ميدانيًا و6 مراكز للحرب الإلكترونية، و9 مستودعات للذخيرة. (سكاي نيوز عربية)