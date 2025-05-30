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عربي-دولي

ظهور مفاجئ لأسماك القرش في مياه عربية

Lebanon 24
30-05-2025 | 14:00
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أكد رئيس فريق الغوص الكويتي وليد الفاضل، أن رصد أعداد كبيرة من أسماك القرش في منطقة بحر بنيدر قد يدل على تعافي البيئة البحرية في الكويت.
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وأوضح الفاضل أن وجود القروش في هذه المنطقة ليس بالأمر الجديد، مشيرًا إلى أنها تعد من أبرز المواقع البحرية للغواصين والمهتمين بالحياة البحرية، مع تزايد توثيق مشاهد القرش عبر الصور والفيديوهات.

وأشار إلى أن القروش ليست محصورة في المحيطات الكبرى كأستراليا وأميركا، بل تُرصد بشكل طبيعي في الخليج العربي والبحر الأحمر، لافتًا إلى ضرورة الابتعاد عن التهويل الإعلامي واعتماد نهج علمي في فهم طبيعة هذا الكائن البحري.

وحذّر الفاضل من الصيد الجائر لأسماك القرش باعتبارها مهددة بالانقراض، مؤكدًا أن حوادث القرش في تاريخ الكويت قليلة ونادرًا ما كانت خطرة، باستثناء أنواع معينة مثل "الوايت شارك".

وختم بالدعوة إلى احترام التوازن البيئي والوعي بأهمية القروش كجزء أساسي من النظام البحري. (روسيا اليوم)
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