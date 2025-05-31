كيف علّقت روسيا على "صفعة ماكرون"؟

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علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية ، على الحادثة التي وقعت الرئاسية ، عندما تلقى الرئيس صفعة على الوجه من زوجته .وشدد بيسكوف في تعليقه على أن الزوجة لا تصفع زوجها هكذا ببساطة، وقال "حتما يوجد سبب وجيه لذلك". (روسيا اليوم)