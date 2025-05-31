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كيف علّقت روسيا على "صفعة ماكرون"؟

Lebanon 24
31-05-2025 | 09:17
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علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على الحادثة التي وقعت على متن الطائرة الرئاسية الفرنسية، عندما تلقى الرئيس إيمانويل ماكرون صفعة على الوجه من زوجته بريجيت.
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وشدد بيسكوف في تعليقه على أن الزوجة لا تصفع زوجها هكذا ببساطة، وقال "حتما يوجد سبب وجيه لذلك". (روسيا اليوم)
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