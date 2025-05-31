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عربي-دولي
كيف علّقت روسيا على "صفعة ماكرون"؟
Lebanon 24
31-05-2025
|
09:17
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علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية
دميتري بيسكوف
، على الحادثة التي وقعت
على متن الطائرة
الرئاسية
الفرنسية
، عندما تلقى الرئيس
إيمانويل ماكرون
صفعة على الوجه من زوجته
بريجيت
.
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وشدد بيسكوف في تعليقه على أن الزوجة لا تصفع زوجها هكذا ببساطة، وقال "حتما يوجد سبب وجيه لذلك". (روسيا اليوم)
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