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خامنئي يؤكد: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم

Lebanon 24
04-06-2025 | 02:17
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أعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، ان المقترح الأميركي للاتفاق النووي يتعارض مع سلطة طهران الوطنية.
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وأضاف خلال خطابه بمناسبة الذكرى الـ 36 لوفاة الخميني: "المقترح الأميركي النووي يتناقض مع إيمان أمتنا بالاعتماد على الذات ومبدأ".

وأكد خامنئي أن تخصيب اليورانيوم "أساسي" للبرنامج النووي للبلاد، مضيفا: "البرنامج النووي بلا قيمة بدون تخصيب اليورانيوم ولن نتخلى عنه".
 
وقال خامنئي : "إن المبدأ الرئيسي الذي يحمي مصالحنا هو مبدأ "نستطيع"، حتى في أحدث جولة من المفاوضات النووية التي توسطت فيها عُمان تتعارض جميع المقترحات الأميركية تماماً مع هذا المبدأ".

وأضاف ان "أميركا لن تستطيع إضعاف برنامجنا النووي".
 
وتابع خامنئي: "إن الصناعة النووية تعتبر عديمة الفائدة دون القدرة على تخصيب اليورانيوم، لأننا في هذه الحالة سنضطر إلى طلب يد العون لبناء محطات للطاقة النووية، هذا يشبه امتلاك النفط، ولكن دون القدرة على تكريره على أرضه، لديكم نفط، لكن عليكم شراء البنزين من الآخرين".
 
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أكد تمسكه بحق بلاده في تخصيب اليورانيوم "لأغراض سلمية"، مشيرا إلى عدم سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، أن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لن يسمح للأخيرة بـ"أي تخصيب لليورانيوم".(سكاي نيوز)
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