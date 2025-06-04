خامنئي يؤكد: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم

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وأضاف خلال خطابه بمناسبة الذكرى الـ 36 لوفاة الخميني: "المقترح الأميركي النووي يتناقض مع إيمان أمتنا بالاعتماد على الذات ومبدأ".



وأكد أن تخصيب اليورانيوم "أساسي" للبرنامج النووي للبلاد، مضيفا: "البرنامج النووي بلا قيمة بدون تخصيب اليورانيوم ولن نتخلى عنه". أعلن المرشد ، ، اليوم الأربعاء، ان المقترح الأميركي للاتفاق يتعارض مع سلطة الوطنية.وأضاف خلال خطابه بمناسبة الذكرى الـ 36 لوفاة الخميني: "المقترح الأميركي النووي يتناقض مع إيمان أمتنا بالاعتماد على الذات ومبدأ".وأكد أن تخصيب اليورانيوم "أساسي" للبرنامج النووي للبلاد، مضيفا: "البرنامج النووي بلا قيمة بدون تخصيب اليورانيوم ولن نتخلى عنه".

وقال خامنئي : "إن المبدأ الذي يحمي مصالحنا هو مبدأ "نستطيع"، حتى في أحدث جولة من المفاوضات النووية التي توسطت فيها تتعارض جميع المقترحات الأميركية تماماً مع هذا المبدأ".



وأضاف ان "أميركا لن تستطيع إضعاف برنامجنا النووي".

وتابع خامنئي: "إن الصناعة النووية تعتبر عديمة الفائدة دون القدرة على تخصيب اليورانيوم، لأننا في هذه الحالة سنضطر إلى طلب يد لبناء محطات للطاقة النووية، هذا يشبه امتلاك ، ولكن دون القدرة على تكريره على أرضه، لديكم نفط، لكن عليكم شراء البنزين من الآخرين".

وكان مسعود بزشكيان قد أكد تمسكه بحق بلاده في تخصيب اليورانيوم "لأغراض سلمية"، مشيرا إلى عدم سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية.



وأعلن الرئيس الأميركي ، الإثنين، أن أي اتفاق محتمل بين وإيران لن يسمح للأخيرة بـ"أي تخصيب لليورانيوم".(سكاي نيوز)