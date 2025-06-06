بين أنقاض المساجد المدمرة في غزة.. الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى

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قام الآلاف من في بأداء شعائر صلاة على أنقاض المساجد المدمرة في القطاع وداخل مخيمات النزوح ومراكز الإيواء.وأعرب أهالي القطاع عن أملهم في قرب التوصل لوقفٍ لإطلاق النار وانهاء معاناتهم الإنسانية من جراء استمرار الحرب والحصار والجوع.وفي شباط الماضي، أكدت والشؤون في قطاع غزة أن الجيش دمر خلال الحرب التي شنها على القطاع على مدار أكثر من 15 شهرًا 1109 مساجد من أصل 1244، تدميرًا كليًا أو جزئيًا.(سكاي نيوز)