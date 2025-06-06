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عربي-دولي
هزة أرضية تضرب ولاية الشلف الجزائرية
Lebanon 24
06-06-2025
|
04:55
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سجل
مركز البحث
في
علم الفلك
والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في
الجزائر
فجر اليوم الجمعة هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر في ولاية الشلف.
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وقال المركز في بيان له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "
فيسبوك
" "سجل مركز البحث في علم
الفلك
والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، هزة أرضية بشدة 3 درجات على سلم ريختر، مركز الهزة حدد 15كم شمال بني حواء ولاية الشلف".
ومن حين لآخر يتعرض شمال الجزائر المطل على
البحر الأبيض المتوسط
لهزات أرضية، أغلبها طفيف إلى متوسط ولا يخلف عادة خسائر مادية أو بشرية.
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