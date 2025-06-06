هزة أرضية تضرب ولاية الشلف الجزائرية

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سجل في والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في فجر اليوم الجمعة هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر في ولاية الشلف.وقال المركز في بيان له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي " " "سجل مركز البحث في علم والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، هزة أرضية بشدة 3 درجات على سلم ريختر، مركز الهزة حدد 15كم شمال بني حواء ولاية الشلف".ومن حين لآخر يتعرض شمال الجزائر المطل على لهزات أرضية، أغلبها طفيف إلى متوسط ولا يخلف عادة خسائر مادية أو بشرية.