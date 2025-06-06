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صحة

تلوّث خطير... سحب عبوات مياه لشركة شهيرة في الولايات المتّحدة

Lebanon 24
06-06-2025 | 07:20
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سحبت شركة كوكاكولا بشكل عاجل دفعة من عبوات مياه معدنية شهيرة في الولايات المتحدة، بعد اكتشاف تلوثها ببكتيريا خطيرة قد تهدد صحة بعض الفئات من المستهلكين.
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وجاء هذا القرار بعد أن كشفت اختبارات الجودة الروتينية، في 2 حزيران، عن وجود بكتيريا الزائفة الزنجارية (Pseudomonas aeruginosa) في بعض عبوات "توبو تشيكو" الزجاجية. وهذه البكتيريا معروفة بقدرتها على التسبب في التهابات متعددة، مثل التهابات الرئة والمسالك البولية وتعفن الدم، وقد تكون مقاومة للمضادات الحيوية.

وتمت عملية السحب لعبوات زجاجية سعة 500 مل، مجمعة في حزم تتضمن 18 عبوة، وتحمل رمز الدفعة #13A2541 على عنق الزجاجة.
 
وقد تم بيع هذه العبوات بين 20 و29 أيار في متاجر "كوستكو" بولايات تكساس ولويزيانا وأريزونا ونيفادا ونيو مكسيكو.

وأشارت كوكاكولا إلى أن خطر التلوث منخفض على عامة الناس، لكنها دعت إلى عدم استهلاك المنتج على الإطلاق، مع إمكانية استرجاعه لاسترداد قيمته أو التخلص منه بأمان. 
 
وتشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن بكتيريا الزائفة الزنجارية تشكل خطرا بالغا على المرضى ضعاف المناعة والمصابين بأمراض رئوية مزمنة، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من جروح مفتوحة أو يتعرضون للماء الملوث عبر الابتلاع.

وقد تتسبب العدوى في مشكلات صحية تتراوح من التهابات طفيفة إلى حالات تعفن الدم القاتلة، ويصعب علاجها نظرا لمقاومتها للمضادات الحيوية الشائعة. (روسيا اليوم) 
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