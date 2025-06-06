وزير إسرائيليّ يُهدّد فرنسا: هذا ما سنفعله في الضفة إنّ اعترفتم بدولة فلسطين

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أعلن بيتسيل عن "خطة تصعيدية شاملة" في في حال واصلت ودول أوروبية أخرى دفعها نحو الاعتراف بدولة .وكشف سموتريتش أن هذه الخطة تشمل ثلاث محاور رئيسية: فرض السيادة الكاملة على المناطق المصنفة "ج" في الضفة، تهجير سكان تجمع الأحمر شرقي ، وتعطيل المنظومة المصرفية . (روسيا اليوم)