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عربي-دولي

وزير إسرائيليّ يُهدّد فرنسا: هذا ما سنفعله في الضفة إنّ اعترفتم بدولة فلسطين

Lebanon 24
06-06-2025 | 10:17
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أعلن وزير المالية الإسرائيلي بيتسيل سموتريتش عن "خطة تصعيدية شاملة" في الضفة الغربية في حال واصلت فرنسا ودول أوروبية أخرى دفعها نحو الاعتراف بدولة فلسطين.
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وكشف سموتريتش أن هذه الخطة تشمل ثلاث محاور رئيسية: فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المناطق المصنفة "ج" في الضفة، تهجير سكان تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي القدس، وتعطيل المنظومة المصرفية الفلسطينية. (روسيا اليوم)
 
 
 
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