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عربي-دولي
روسيا تكشف مصير الأميركي المحتجز في مستشفى للأمراض النفسية
Lebanon 24
07-06-2025
|
00:12
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غادر المواطن الأميركي
جوزيف
تيتر
روسيا
، بعد قضائه نحو 10 أشهر محتجزا في أحد السجون ثم في مستشفى للأمراض النفسية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية، الجمعة.
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وفي آب 2024، ألقي القبض على تيتر (46 عاما) في
موسكو
بتهمة إساءة معاملة موظفي فندق، والاعتداء لاحقا على ضابط شرطة.
وفي نيسان الماضي، قضت محكمة بأنه غير مؤهل للمحاكمة، وأحالته إلى "إجراءات قسرية ذات طابع طبي"، في إشارة إلى العلاج النفسي الإجباري.
لكن قبل صدور الحكم، نقلت السلطات الروسية تيتر من مركز احتجاز إلى جناح للأمراض النفسية، بعد أن أفادت لجنة طبية بأنه أظهر "توترا واندفاعا وأفكارا ومواقف وهمية"، وفقا لما ذكرته "تاس" آنذاك.
وكانت وكالات أنباء روسية رسمية أوردت أن تيتر أعرب خلال جلسة استماع في ايلول، عن رغبته في التخلي عن جنسيته الأميركية، قائلا إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) تلاحقه.
والجمعة، أفادت "تاس" أن تيتر أطلق سراحه وغادر البلاد.
كما نقلت وكالة أنباء "
سبوتنيك
" الروسية عن جهات إنفاذ القانون، أن "المواطن الأميركي تيتر الذي كان محتجزا في مستشفى للأمراض النفسية بناء على أمر قضائي، سمح له بالخروج من عيادة في موسكو وغادر أراضي
الاتحاد الروسي
".
واعتقلت روسيا عددا من المواطنين
الأميركيين
في السنوات الأخيرة، بتهم تتراوح بين التجسس وانتقاد الجيش الروسي والسرقة والنزاعات العائلية، مما أثار اتهامات
من واشنطن
بسعي موسكو لـ"احتجاز رهائن" واستخدامهم في عمليات تبادل.
وفي نيسان الماضي، أُطلق سراح كزينيا كاريلينا التي تحمل الجنسيتين الأميركية والروسية، بعد الحكم عليها بالسجن 12 عاما في معسكر اعتقال لتبرعها بنحو 50 دولارا لجمعية خيرية مؤيدة لأوكرانيا.
في المقابل، أفرجت
واشنطن
عن آرثر بيتروف، وهو مواطن ألماني روسي متهم بتصدير إلكترونيات أميركية الصنع بشكل غير قانوني إلى شركات تتعامل مع الجيش الروسي.
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