بمسيرات شاهد.. خاركيف تتعرض لأقوى هجوم روسي

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فيما وصف ، رئيس بلدية المدينة الواقعة شرقي البلاد، الهجوم بـ"الأعنف منذ بداية الحرب". بعدما توعدت بالرد على الهجوم الأوكراني الذي استهدف 4 مطارات عسكرية، شنت ، فجر اليوم السبت، حملة قصف عنيف على خاركيف، ثاني أكبر مدن .فيما وصف ، رئيس بلدية المدينة الواقعة شرقي البلاد، الهجوم بـ"الأعنف منذ بداية الحرب".

كما أعلن في منشور عبر تطبيق تيليغرام، مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة 17. وقال إن خاركيف تعرضت للقصف بـ48 مُسيرة طراز شاهد"، وصاروخين وأربع قنابل موجهة.



وتقع منطقة خاركيف على حدود خط من الشرق، والحدود الروسية من ، وغالبا ما تكون هدفا للهجمات الروسية.

أتى ذلك بعدما أكدت سابقا أن الهجوم الأوكراني المباغت الذي طال 4 من مطاراتها العسكرية وأدى إلى تدمير عدد من قاذفاتها العسكرية لن يمر مرور الكرام.



فيما اعتبرت الهجوم عملية ناجحة كبدت روسيا خسائر فادحة وأدت إلى إصابة أكثر من 40 طائرة عسكرية، وفق زعمها.



يشار إلى أنه خلال مسار الحرب ، التي دخلت عامها الرابع فيشباط الماضي، ضمت روسيا بشكل غير قانوني أربع مناطق تقع شرقي أوكرانيا، أضافتها إلى التي ضمتها بالقوة أيضا، عام 2014.