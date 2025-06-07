Advertisement

عربي-دولي

بقوة 6.4... زلزال عنيف يضرب هذا البلد!

Lebanon 24
07-06-2025 | 05:44
A-
A+
Doc-P-1371731-638848971818323481.jpg
Doc-P-1371731-638848971818323481.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هزّ زلزال بقوة 6.4 درجات منطقة أتاكاما شمالي تشيلي، من دون تسجيل إصابات، لكنه تسبّب بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف شخص، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زلزال ضرب كريت واليونان بقوّة 6.4 درجات.. وهزّات أرضية في لبنان ومصر وفلسطين
lebanon 24
07/06/2025 15:24:50 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب منطقة بابوا غينيا الجديدة
lebanon 24
07/06/2025 15:24:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: زلزال بقوة 6 على مقياس ريختر يضرب هوكايدو شمالي اليابان
lebanon 24
07/06/2025 15:24:50 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب إيران
lebanon 24
07/06/2025 15:24:50 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2025-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2025-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2025-06-07
08:00 | 2025-06-07
07:59 | 2025-06-07
07:50 | 2025-06-07
07:20 | 2025-06-07
06:58 | 2025-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24