بقوة 6.4... زلزال عنيف يضرب هذا البلد!

هزّ زلزال بقوة 6.4 درجات منطقة أتاكاما شمالي تشيلي، من دون تسجيل إصابات، لكنه تسبّب بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف شخص، وفقًا لوكالة .

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