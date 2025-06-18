إكتشاف "عمود شبحي" يرتفع من أعماق الأرض في بلدٍ عربيّ!

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رصد فريق من علماء الجيولوجيا لأوّل مرّة، "عمودا شبحيا" من الصخور الساخنة يرتفع من أعماق الأرض أسفل سلطنة ، دون أن يصاحبه أي نشاط بركاني على السطح.ويُعتقد أن هذا العمود الصاعد، المعروف علميا بـ"عمود الوشاح"، يمتدّ من عمق يزيد عن 600 كم، ويرتفع حتى القشرة الأرضية، حاملا معه حرارة هائلة دون أن يحدث ثورانا بركانيا، في ظاهرة جيولوجية نادرة قد تُغيّر من فهمنا لبنية كوكب الأرض.وأوضح فريق البحث أنّ "العمود المكتشف الذي أطلقوا عليه اسم "عمود داني"، يُمثّل أحد أوائل الأدلة على وجود مثل هذه الأعمدة الحرارية الخفية، التي لا تُرى على السطح لكنها تُؤثّر على القشرة الأرضية من تحتها". (روسيا اليوم)