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عربي-دولي

اختراق بث التلفزيون الإيراني.. دعوة لانتفاضة وشعار "فجر الأسود" يملأ الشاشات

Lebanon 24
18-06-2025 | 16:12
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أعلنت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، مساء الأربعاء، أن عدداً من قنواتها الفضائية تعرّض لاختراق إلكتروني وتشويش متعمّد.
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وأوضحت المؤسسة في بيان، أن البث الرسمي توقّف بشكل مفاجئ، ليُعرض بدلاً منه مقاطع من تظاهرات واحتجاجات نسائية داخل إيران، ترافقت مع ظهور شعار "فجر الأسود" على الشاشة، كما تضمن التسجيل دعوة مباشرة من مذيعة مجهولة إلى انتفاضة شعبية ضد النظام، في ما وصفته المؤسسة بأنه "هجوم دعائي وتحريضي".

ويأتي هذا التطور بعد تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قبل يومين، قال فيه إن "عاصفة ستهبّ فوق سماء طهران وستدمّر مؤسسات النظام"، ما يُشير إلى تصاعد المواجهة السيبرانية والإعلامية بين إيران وإسرائيل، وسط أجواء إقليمية شديدة التوتر.

وكانت إسرائيل قد استهدفت في وقت سابق مبنى تابعاً لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. (روسيا اليوم)
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