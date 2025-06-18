اختراق بث التلفزيون الإيراني.. دعوة لانتفاضة وشعار "فجر الأسود" يملأ الشاشات

أعلنت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ، مساء الأربعاء، أن عدداً من قنواتها الفضائية تعرّض لاختراق إلكتروني وتشويش متعمّد.

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وأوضحت المؤسسة في بيان، أن البث الرسمي توقّف بشكل مفاجئ، ليُعرض بدلاً منه مقاطع من تظاهرات واحتجاجات نسائية داخل ، ترافقت مع ظهور شعار "فجر الأسود" على الشاشة، كما تضمن التسجيل دعوة مباشرة من مذيعة مجهولة إلى انتفاضة شعبية ضد النظام، في ما وصفته المؤسسة بأنه "هجوم دعائي وتحريضي".



ويأتي هذا التطور بعد تصريح قبل يومين، قال فيه إن "عاصفة ستهبّ فوق سماء وستدمّر مؤسسات النظام"، ما يُشير إلى تصاعد المواجهة السيبرانية والإعلامية بين إيران وإسرائيل، وسط أجواء إقليمية شديدة التوتر.



وكانت قد استهدفت في وقت سابق مبنى تابعاً لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. (روسيا اليوم)