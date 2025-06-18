هل اقترب الهجوم الأميركي على منشأة "فوردو"؟

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وذكرت القناة أن الرئيس الأميركي بدأ يعتاد على فكرة تدمير المنشأة النووية الإيرانية في "فوردو". لفتت شبكة " " إلى أن الاستعدادات جارية لشن هجوم أميركي محتمل على محطة "فوردو" النووية ، وبأكثر من ضربة واحدة.وذكرت القناة أن الرئيس الأميركي بدأ يعتاد على فكرة تدمير المنشأة النووية الإيرانية في "فوردو".

ووفقا لمصدر مطّلع، "قد لا يقتصر الأمر على ضربة واحدة للموقع، بل على عدة ضربات. ويجري حاليا التحضير لذلك".



كما ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أميركي أن سأل المستشارين العسكريين عما إذا كانت القنبلة الأميركية العملاقة GBU-57A/B الخارقة للتحصينات الضخمة قادرة على تدمير منشأة "فوردو"، وأبلغ مسؤولون في الرئيس الأميركي أنهم واثقون من ذلك.