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هل اقترب الهجوم الأميركي على منشأة "فوردو"؟

Lebanon 24
18-06-2025 | 23:06
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لفتت شبكة "إيه بي سي" إلى أن الاستعدادات جارية لشن هجوم أميركي محتمل على محطة "فوردو" النووية الإيرانية، وبأكثر من ضربة واحدة.
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وذكرت القناة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأ يعتاد على فكرة تدمير المنشأة النووية الإيرانية في "فوردو".
 
ووفقا لمصدر مطّلع، "قد لا يقتصر الأمر على ضربة واحدة للموقع، بل على عدة ضربات. ويجري حاليا التحضير لذلك".

كما ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أميركي أن ترامب سأل المستشارين العسكريين عما إذا كانت القنبلة الأميركية العملاقة GBU-57A/B الخارقة للتحصينات الضخمة قادرة على تدمير منشأة "فوردو"، وأبلغ مسؤولون في البنتاغون الرئيس الأميركي أنهم واثقون من ذلك.

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