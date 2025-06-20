"أنا على قيد الحياة".. رسالة من شمخاني إلى خامنئي

إثر إصابته بقصف إسرائيلي على ، الأسبوع الماضي، وجه ، مستشار المرشد رسالة إلى الأخير وإلى الشعب الإيراني، مؤكداً أنه حي يرزق.

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وفي رسالته، قال شمخاني متوجهاً إلى : "أنا على قيد الحياة ومُستعد للتضحية وإن فجر النصر بات قريباً.. اسم إيران سيبقى كما كان دائماً مُشرقاً في سماء التاريخ".

وخلال الأيام الماضية، خرجت أنباء لتعلن عن وفاة شمخاني متأثراً بجروحه، لكن تقارير إيرانية نفت ذلك لاحقاً.

وكانت مصادر مطلعة أفادت سابقا بأن شمخاني خضع لعملية بتر كامل للساق اليسرى، نتيجة إصابات بالغة تعرّض لها خلال الهجوم .



كذلك، أوضح الفريق الطبي المعالج، الاثنين الماضي، أن الحالة الصحية للمسؤول الإيراني باتت "مستقرة نسبياً"، عقب سلسلة من التدخلات العلاجية المكثفة التي جرت خلال الأيام الماضية، وفق ما ذكرت حينها "إرنا".



كذلك، أشار إلى أنَّ الأطباء تمكنوا من السيطرة على جزء كبير من الإصابات التي لحقت به جراء الانفجار، إلا أن المضاعفات الشديدة التي أصابت أعضاءه الداخلية لا تزال تشكل خطراً على حياته. (العربية)



