عراقجي من جنيف: سندافع بقوة عن أرضنا

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وقال في كلمة أمام الانسان التابع للأمم المتحدة في إن ملتزمة بالدفاع عن سيادة أراضيها بكل قوة. جدد التأكيد على ان بلاده ماضية في لادفاع عن نفسها ضد العدوان ، بينما دخل الصراع بين البلدين يومه الثامن.وقال في كلمة أمام الانسان التابع للأمم المتحدة في إن ملتزمة بالدفاع عن سيادة أراضيها بكل قوة.

كما شدد على أنه "لا يمكن تبرير العدوان الإسرائيلي على الأراضي "



وأكد أن انتهكت كل المواثيق الدولية، مضيفا أن مئات الإيرانيين قتلوا جراء الضربات .



إلى ذلك، أشار إلى أن "المنشآت النووية الإيرانية تستهدف رغم أنها تحت رعاية أممية".