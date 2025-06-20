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عراقجي من جنيف: سندافع بقوة عن أرضنا

Lebanon 24
20-06-2025 | 09:32
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جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التأكيد على ان بلاده ماضية في لادفاع عن نفسها ضد العدوان الإسرائيلي، بينما دخل الصراع بين البلدين يومه الثامن.
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وقال عراقجي في كلمة أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن إيران ملتزمة بالدفاع عن سيادة أراضيها بكل قوة. 
 
كما شدد على أنه "لا يمكن تبرير العدوان الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية"

وأكد أن إسرائيل انتهكت كل المواثيق الدولية، مضيفا أن مئات الإيرانيين قتلوا جراء الضربات الإسرائيلية.

إلى ذلك، أشار إلى أن "المنشآت النووية الإيرانية تستهدف رغم أنها تحت رعاية أممية".
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