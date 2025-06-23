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توقيف 3 أوكرانيين في إيران... هذا ما كانوا يُخطّطون له

Lebanon 24
23-06-2025 | 07:38
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قالت الأجهزة الأمنية الإيرانية إنها اعتقلت ثلاثة عناصر تابعين لجهاز المخابرات الأوكراني في مدينة وسط إيران، وذلك بعد "كشف محاولة تنفيذ هجوم مسلح على أحد المصانع المتخصصة في صناعة الطائرات المسيّرة".
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ووفق وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، فقد تمكنت قوات الأمن والاستخبارات الإيرانية من "إحباط المخطط قبل أن يتمكن العملاء من تحقيق أهدافهم"، مؤكدة أن "المعتقلين كانوا ينوون تنفيذ عمليات تخريبية تهدد الأمن القومي الإيراني وتضر بالمنشآت الاستراتيجية". (العربية)
 
 
 
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