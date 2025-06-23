توقيف 3 أوكرانيين في إيران... هذا ما كانوا يُخطّطون له

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قالت إنها اعتقلت ثلاثة عناصر تابعين لجهاز المخابرات الأوكراني في مدينة وسط ، وذلك بعد "كشف محاولة تنفيذ هجوم مسلح على أحد المصانع المتخصصة في صناعة الطائرات المسيّرة".ووفق وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، فقد تمكنت والاستخبارات الإيرانية من "إحباط المخطط قبل أن يتمكن العملاء من تحقيق أهدافهم"، مؤكدة أن "المعتقلين كانوا ينوون تنفيذ عمليات تخريبية تهدد وتضر بالمنشآت الاستراتيجية". (العربية)