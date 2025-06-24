الحرس الثوري الإيراني يحذر أميركا وإسرائيل

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وجّه مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للحرس الثوري تحذيرًا لإسرائيل والولايات المتحدة، بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار بين وتل أبيب.وقال المتحدث باسم المقر في بيان: "إن الكيان الصهيوني المأزوم معتاد على الكذب، مستندًا إلى مزاعم وترامب الواهية التي لا أساس لها".وأضاف أن "الكيان المعتدي انتهك الأجواء بطائرات مسيّرة، واستهدف عدة مناطق داخل البلاد منذ ".وأوضح البيان أن "القوات المسلحة الإيرانية لا تثق بالضمانات الكاذبة التي يطلقها قادة أميركا وإسرائيل، وتمتلك إشرافًا استخباراتيًا وعملياتيًا كاملاً، وهي جاهزة بنسبة 100% للتصدي لأي عدوان محتمل".وختم البيان بالتحذير قائلاً: "ندعو أميركا والكيان الصهيوني لأخذ العبرة من الضربات التي شنها المجاهدون الشجعان، وإن استمروا في عدوانهم، فسيردون برد أشد وأوسع يشمل أهدافًا أكثر".يُذكر أن وقف إطلاق النار بين وإسرائيل دخل حيّز التنفيذ صباح الثلاثاء، لكنه شابته بعض الغموض. وبعد ساعات من سريانه، أعلن الجيش رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضيه، مع عمل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراضها.وفي المقابل، أكد الإيراني طهران بوقف إطلاق النار، فيما نفى التلفزيون الرسمي الإيراني إطلاق أي صواريخ باتجاه بعد الاتفاق. (روسيا اليوم)