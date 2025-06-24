الحرس الثوري الإيراني يحذر أميركا وإسرائيل

وجّه مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للحرس الثوري الإيراني
تحذيرًا لإسرائيل والولايات المتحدة، بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران
وتل أبيب.
وقال المتحدث باسم المقر في بيان: "إن الكيان الصهيوني المأزوم معتاد على الكذب، مستندًا إلى مزاعم نتنياهو
وترامب الواهية التي لا أساس لها".
وأضاف أن "الكيان المعتدي انتهك الأجواء الإيرانية
بطائرات مسيّرة، واستهدف عدة مناطق داخل البلاد منذ صباح اليوم
".
وأوضح البيان أن "القوات المسلحة الإيرانية لا تثق بالضمانات الكاذبة التي يطلقها قادة أميركا وإسرائيل، وتمتلك إشرافًا استخباراتيًا وعملياتيًا كاملاً، وهي جاهزة بنسبة 100% للتصدي لأي عدوان محتمل".
وختم البيان بالتحذير قائلاً: "ندعو أميركا والكيان الصهيوني لأخذ العبرة من الضربات التي شنها المجاهدون الشجعان، وإن استمروا في عدوانهم، فسيردون برد أشد وأوسع يشمل أهدافًا أكثر".
يُذكر أن وقف إطلاق النار بين إيران
وإسرائيل دخل حيّز التنفيذ صباح الثلاثاء، لكنه شابته بعض الغموض. وبعد ساعات من سريانه، أعلن الجيش الإسرائيلي
رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضيه، مع عمل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراضها.
وفي المقابل، أكد مجلس الأمن
الإيراني التزام
طهران بوقف إطلاق النار، فيما نفى التلفزيون الرسمي الإيراني إطلاق أي صواريخ باتجاه إسرائيل
بعد الاتفاق. (روسيا اليوم)