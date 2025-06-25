هل يُصبح هذا البلد الأوروبيّ "أوكرانيا ثانيّة"؟.. خبير يكشف

قال أستاذ توماس مالينين إنّ " يسعى في ممارساته والتأجيج ضدّ عبر ، إلى جعل بلاده ثانية".

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وعلق مالينين على الأنباء المتداولة حول إرسال دول الحلف عسكريين لتشكيل لواء جديد على الأراضي الفنلندية، على منصة "إكس" قائلا: "إنهم يحولون بلدنا تدريجيا إلى أوكرانيا جديدة". (روسيا اليوم)