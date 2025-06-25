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عربي-دولي

هل يُصبح هذا البلد الأوروبيّ "أوكرانيا ثانيّة"؟.. خبير يكشف

Lebanon 24
25-06-2025 | 05:21
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قال أستاذ جامعة هلسنكي توماس مالينين إنّ "حلف شمال الأطلسي يسعى في ممارساته والتأجيج ضدّ روسيا عبر فنلندا، إلى جعل بلاده أوكرانيا ثانية".
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وعلق مالينين على الأنباء المتداولة حول إرسال دول الحلف عسكريين لتشكيل لواء جديد على الأراضي الفنلندية، على منصة "إكس" قائلا: "إنهم يحولون بلدنا تدريجيا إلى أوكرانيا جديدة". (روسيا اليوم)
 
 
 
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