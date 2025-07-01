ترامب: إسرائيل وافقت على شروط هدنة في غزة مدتها 60 يوماً



Advertisement وأضاف في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "ممثلون عني عقدوا اجتماعا طويلا وبنّاءً مع الإسرائيليين اليوم بشأن غزة". قال الرئيس الأميركي ، الثلاثاء، إن وافقت على الشروط اللازمة لهدنة في مدتها 60 يوماً.وأضاف في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "ممثلون عني عقدوا اجتماعا طويلا وبنّاءً مع الإسرائيليين اليوم بشأن غزة".

وأوضح أن إسرائيل: "وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما، وخلال هذه الفترة سنعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب".



وتابع: "سيقدّم القطريون والمصريون، اللذان عملا بجد لإحلال السلام، هذا الاقتراح النهائي".



واختتم قائلاً: " آمل، لمصلحة ، أن تقبل بهذا الاتفاق، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءا".