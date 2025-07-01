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عربي-دولي
ترامب: إسرائيل وافقت على شروط هدنة في غزة مدتها 60 يوماً
Lebanon 24
01-07-2025
|
18:48
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قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الثلاثاء، إن
إسرائيل
وافقت على الشروط اللازمة لهدنة في
قطاع غزة
مدتها 60 يوماً.
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وأضاف
ترامب
في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "ممثلون عني عقدوا اجتماعا طويلا وبنّاءً مع الإسرائيليين اليوم بشأن غزة".
وأوضح أن إسرائيل: "وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما، وخلال هذه الفترة سنعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب".
وتابع: "سيقدّم القطريون والمصريون، اللذان عملا بجد لإحلال السلام، هذا الاقتراح النهائي".
واختتم قائلاً: " آمل، لمصلحة
الشرق الأوسط
، أن تقبل
حماس
بهذا الاتفاق، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءا".
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