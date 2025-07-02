أمين عام الجامعة العربية يندد بدعوة إسرائيلية لضم الضفة الغربية

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وقال وزير العدل ياريف ليفين إن الوقت قد حان لإسرائيل كي تضم الضفة الغربية، وذلك خلال اجتماع مع زعيم المستوطنين يوسي داجان.وشدد وزير العدل الإسرائيلي على أن قضية الضم يجب أن تكون على رأس قائمة الأولويات بحسب تعبيره.وردا على تصريح ليفين، قال أبو في بيان إن "التصريحات الصادرة عن مسؤول في حكومة تعكس توجهات خطيرة".وأضاف البيان أن " غارقة في تصورات عن قوتها التي تضرب عرض الحائط بأي قوانين دولية أو حتى قواعد أخلاقية، وأن نهج الغطرسة سيؤدي إلى دوامة لا تنتهي من العنف".وشدد أبو الغيط على أن "ضم الضفة الغربية المحتلة هو أحد أهداف اليمين المتطرف ، وأن مطالب بوقفة حقيقية في مواجهة هذه السياسة الخطيرة التي سيكون من شأنها إشعال الموقف في المنطقة".وأشار أبو الغيط إلى أن الضفة الغربية "هي أرض فلسطينية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات ، فضلا عن مواقف دول ، والحديث عن ضمها لا يعدو أن يكون نوعا من البلطجة السياسية".