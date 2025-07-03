إطلاق النار في شيكاغو يسفر عن مقتل 3 أشخاص

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قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 16 آخرون في عند ملهى ليلي في مدينة شيكاغو الأميركية.وأفادت شبكة "سي بي إس" الأميركية بأن مجهولين كانوا يقودون سيارة أطلقوا النار على أشخاص كانوا يغادرون الملهى.وتجري جهات إنفاذ القانون تحقيقات في الحادث.