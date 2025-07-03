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إطلاق النار في شيكاغو يسفر عن مقتل 3 أشخاص

Lebanon 24
03-07-2025 | 05:37
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قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 16 آخرون في تبادل لإطلاق النار عند ملهى ليلي في مدينة شيكاغو الأميركية.
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وأفادت شبكة "سي بي إس" الأميركية بأن مجهولين كانوا يقودون سيارة أطلقوا النار على أشخاص كانوا يغادرون الملهى. 

وتجري جهات إنفاذ القانون تحقيقات في الحادث.

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