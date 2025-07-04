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شعار سوريا الجديد.. ماذا يعني؟

Lebanon 24
04-07-2025 | 00:36
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بعد إطلاق الرئيس السوري أحمد الشرع الهوية البصرية الجديدة للدولة، الخميس، ثارت تساؤلات عدة بشأن شكل ومعنى الشعار الجديد.
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وأكد الشرع أن الهوية البصرية الجديدة للدولة تعبّر عن سوريا التي لا تقبل التجزئة ولا التقسيم، سوريا الواحدة الموحدة.

وفي أعلى الشكل الجديد يوجد 3 نجوم في إشارة إلى العلم السوري، بينما يرمز طائر العاب إلى القوة والتوازن.

وهناك 14 ريشة ترمز إلى محافظات سوريا الـ14، في حين يرمز الذيل إلى المناطق الجغرافية الخمس الكبرى التي تعني وحدة البلاد. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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