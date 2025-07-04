شعار سوريا الجديد.. ماذا يعني؟

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بعد إطلاق الرئيس السوري الهوية البصرية الجديدة للدولة، الخميس، ثارت تساؤلات عدة بشأن شكل ومعنى الشعار الجديد.وأكد أن الهوية البصرية الجديدة للدولة تعبّر عن التي لا تقبل التجزئة ولا التقسيم، سوريا الواحدة الموحدة.وفي أعلى الشكل الجديد يوجد 3 نجوم في إشارة إلى السوري، بينما يرمز طائر العاب إلى القوة والتوازن.وهناك 14 ريشة ترمز إلى محافظات سوريا الـ14، في حين يرمز الذيل إلى المناطق الجغرافية الخمس الكبرى التي تعني وحدة البلاد. (سكاي نيوز عربية)