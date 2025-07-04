كاليفورنيا تشتعل: "مادري" أكبر حريق هذا العام قبل عطلة الاستقلال

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اجتاح حريق "مادري" مناطق واسعة في ، متحوّلًا إلى أكبر حريق غابات تشهده هذا العام، بعدما تخطّت رقعته 140 كيلومترًا مربعًا، مع نسبة احتواء لا تتجاوز 5%، حسب وكالة app news.ألسنة اللهب امتدت بسرعة عبر الأراضي العشبية والجبلية، مما استدعى أوامر إخلاء وتحذيرات قرب رقم 166، مع اقتراب الحريق من نصب كاريزو بلين الوطني، على بُعد 70 كيلومترًا شرق ماريا.وقال خبير الأرصاد ريان إن الرياح تشتد مع غروب الشمس وقد تصل إلى 65 كيلومتراً في الساعة، مشيرًا إلى أن ارتفاع الحرارة حتى 35 درجة مئوية يزيد من صعوبة مكافحة النيران.وفي الجنوب، واصل رجال الإطفاء جهودهم للسيطرة على حريق "وولف" الذي أتى على أكثر من 9.5 كلم مربع في مقاطعة ، وبلغت نسبة احتوائه 55%، فيما اندلعت عشرات الحرائق الصغيرة في أنحاء متفرقة من الولاية.