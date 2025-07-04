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عربي-دولي

كاليفورنيا تشتعل: "مادري" أكبر حريق هذا العام قبل عطلة الاستقلال

Lebanon 24
04-07-2025 | 00:47
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اجتاح حريق "مادري" مناطق واسعة في جنوب شرق مقاطعة سان لويس أوبيسبو، متحوّلًا إلى أكبر حريق غابات تشهده كاليفورنيا هذا العام، بعدما تخطّت رقعته 140 كيلومترًا مربعًا، مع نسبة احتواء لا تتجاوز 5%، حسب وكالة app news.
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ألسنة اللهب امتدت بسرعة عبر الأراضي العشبية والجبلية، مما استدعى أوامر إخلاء وتحذيرات قرب الطريق السريع رقم 166، مع اقتراب الحريق من نصب كاريزو بلين الوطني، على بُعد 70 كيلومترًا شرق سانتا ماريا.

وقال خبير الأرصاد ريان كيتل إن الرياح تشتد مع غروب الشمس وقد تصل إلى 65 كيلومتراً في الساعة، مشيرًا إلى أن ارتفاع الحرارة حتى 35 درجة مئوية يزيد من صعوبة مكافحة النيران.

وفي الجنوب، واصل رجال الإطفاء جهودهم للسيطرة على حريق "وولف" الذي أتى على أكثر من 9.5 كلم مربع في مقاطعة ريفرسايد، وبلغت نسبة احتوائه 55%، فيما اندلعت عشرات الحرائق الصغيرة في أنحاء متفرقة من الولاية. 
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