ألمانيا.. أكثر من ألف عنصر طوارئ يواجهون حرائق غابات (صور)

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تواصل فرق الإطفاء في شرق جهودها للسيطرة على حرائق غابات واسعة النطاق، في ظل ظروف مناخية صعبة تعقّد عمليات الإخماد، بحسب ما أعلنت السلطات، اليوم الجمعة.ويشارك أكثر من ألف عنصر طوارئ في مكافحة النيران، وسط استمرار اشتعال الحرائق في منطقتي زالفيد (ولاية تورينجن) وجوريشهايده الواقعة على الحدود بين ولايتي سكسونيا وبراندنبورج.ورغم أن الوضع تحسّن نسبيًا في زالفيد خلال الليل مع توقف اتساع الحريق، إلا أن السلطات أكدت أن السيطرة الكاملة لا تزال بعيدة.وفي جوريشهايده، قالت متحدثة باسم المنطقة إن الرياح المتقلبة تصعّب تقدير حجم الأضرار بدقة، لافتة إلى أن المنطقة المتضررة تقع قرب ميدان تدريب عسكري سابق، وأن تقييم الخطوات التالية سيتم خلال الساعات المقبلة.