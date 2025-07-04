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عربي-دولي
ألمانيا.. أكثر من ألف عنصر طوارئ يواجهون حرائق غابات (صور)
Lebanon 24
04-07-2025
|
01:20
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تواصل فرق الإطفاء في شرق
ألمانيا
جهودها للسيطرة على حرائق غابات واسعة النطاق، في ظل ظروف مناخية صعبة تعقّد عمليات الإخماد، بحسب ما أعلنت السلطات، اليوم الجمعة.
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ويشارك أكثر من ألف عنصر طوارئ في مكافحة النيران، وسط استمرار اشتعال الحرائق في منطقتي زالفيد (ولاية تورينجن) وجوريشهايده الواقعة على الحدود بين ولايتي سكسونيا وبراندنبورج.
ورغم أن الوضع تحسّن نسبيًا في زالفيد خلال الليل مع توقف اتساع الحريق، إلا أن السلطات أكدت أن السيطرة الكاملة لا تزال بعيدة.
وفي جوريشهايده، قالت متحدثة باسم المنطقة إن الرياح المتقلبة تصعّب تقدير حجم الأضرار بدقة، لافتة إلى أن المنطقة المتضررة تقع قرب ميدان تدريب عسكري سابق، وأن تقييم الخطوات التالية سيتم خلال الساعات المقبلة.
وتحدث مكتب إدارة المنطقة عن تضرر 200 هكتار أمس الخميس، ولكن وفقا لرجال الإطفاء في الموقع، أتى الحريق على مساحة تبلغ حوالي 1000 هكتار بحلول المساء. وقد ارتفع عدد أفراد الطوارئ من كلتا الولايتين إلى أكثر من 500 فرد.
ووصلت تعزيزات من
ولاية بافاريا
إلى منطقة مرتفعات زالفيلد خلال الليل، بحسب المتحدث باسم مكتب إدارة المنطقة، بيتر لان.
وذكر المتحدث أنه يوجد حاليا 562 فردا من أفراد الطوارئ في الموقع. ومن المنتظر أن ينضم إليهم أفراد إضافيون من
بافاريا
خلال النهار، ومن المتوقع أن يبقوا في تورينجين حتى
يوم الأحد
المقبل.
وأتت الحرائق هناك على مساحةً تُقدر بـ 250 هكتارا حتى مساء الخميس.
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