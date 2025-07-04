هولندا: روسيا تستخدم أسلحة كيميائية محظورة ضدّ أوكرانيا

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قال ورئيس المخابرات العسكرية الهولنديان لـ" " إنّ "أجهزة المخابرات جمعت أدلة على استخدام أسلحة كيميائية محظورة في على نطاق واسع".وأضافا أن هذا الاستخدام شمل إسقاط مادة خانقة باستخدام طائرات مسيّرة لإجبار جنود على الخروج من الخنادق حتى يتسنى إطلاق النار عليهم.ودعا روبن بريكلمانس وزير الدفاع إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على .وقال في مقابلة: "الاستنتاج هو أننا نستطيع تأكيد أن روسيا تكثف استخدام الأسلحة الكيميائية".