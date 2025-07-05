مخاوف من انهيار الوضع الأمني في سوريا.. لقاء قريب بين باراك وعبدي

من المقرر أن يلتقي المبعوث الأميركي إلى ، توم ، بالقائد العام لقسد مظلوم عبدي، وذلك في إطار التنسيق بين قوات سوريا "قسد" والتحالف الدولي الذي تقوده ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق.

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رغم أن قوات سوريا الديمقراطية رفضت التعليق حول موعد وتوقيت اللقاء المرتقب بين باراك وعبدي، لكن مصدراً مقرّباً من قسد التي تربطها علاقات وثيقة بالتحالف الدولي في إطار الحرب ضد تنظيم داعش، كشف أن هذا اللقاء سيتمّ قريباً ربّما خلال أيام أو أسبوع.



وأفاد المصدر لـ "العربية.نت"، أن باراك سيناقش مع قائد قسد كيفية وآلية تطبيق اتفاق العاشر من آذار المبرم بين عبدي والرئاسة ، ملمّحاً إلى أن المبعوث الأميركي ربما يدفع عبدي والرئيس السوري، أحمد ، إلى "تحديث" الاتفاق السابق بينهما أو طرح اتفاقٍ جديد بينهما بدعمٍ فرنسي أيضاً.



كذلك سيناقش باراك مع عبدي، ملفاتٍ أخرى أبرزها الاستمرار في التعاون بين وقوات سوريا الديمقراطية بشأن الحرب ضد تنظيم داعش والعلاقة مع ، وفق المصدر المقرّب من "قسد" الذي كشف أيضاً أن المبعوث الأميركي أبدى في وقتٍ سابق لقائد قسد عن مخاوفه من "انهيار الوضع الأمني في سوريا" بعد تحرّكات داعش الأخيرة، وذلك عبر اتصالٍ هاتفي بينهما.



وحتى الآن، لم يتمّ تحديد مكان اللقاء بين باراك وعبدي، إلا أن المصدر رجّح أن يتم هذا اللقاء في أربيل عاصمة إقليم كردستان خاصة أن عبدي سبق له أن أجرى لقاءات مع مسؤولين كبار في أربيل، فقد اجتمع هناك بوزير الخارجية الفرنسي جان نويل في أواخر نيسان الماضي.

كما رجّح المصدر المقرّب من قسد أن يقوم المبعوث الأميركي بزيارة قوات التحالف الدولي في قواعده بمناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وهي المنطقة التي تخضع بالكامل لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وتشمل أجزاء من محافظتي حلب ودير الزور وكامل محافظتي الحسكة والرقة باستثناء بلدتين تسيطر عليهما تركيا منذ تشرين الأول من العام 209.