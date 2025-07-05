للاعتراف بدولة فلسطين.. الرئيس الفرنسي سيضغط على ستارمر

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كشفت صحيفة “التلغراف” أن ، ، سيضغط على رئيس الوزراء ، ، للاعتراف بدولة ، خلال زيارته المرتقبة إلى يوم الثلاثاء.وذكرت الصحيفة أن هناك تبايناً بين لندن وباريس حول سرعة ومنهجية الاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية، لافتة إلى أنه من المتوقع مناقشة هذه القضية في محادثات خاصة.والموقف المعلن للحكومتين هو اتخاذ هذه الخطوة “في الوقت المناسب”، إلا أن هناك خلافاً حول كيفية وتوقيت القيام بذلك، وفقاً لمصادر متعددة في الحكومة البريطانية.ونقلت “التلغراف” عن مصدر مطلع في الحكومة البريطانية قوله إن الفرنسيين “يحاولون إقناعنا بالعودة إلى الاعتراف. نحن مترددون”، مشيراً إلى أن لندن ستُقدم على خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية “عندما تستطيع تحقيق شيء” من الاعتراف.وتخشى شخصيات معنية بوضع السياسات في لندن أن تكون هذه الخطوة “رمزية” فحسب، ما لم تُفرض شروط صارمة بما يكفي على ما يجب على فعله في المقابل. وقد يُطلب ألا تُتخذ هذه الخطوة إلا إذا وافقت حماس على إلقاء سلاحها، وقبولها عدم قيادة فلسطين خلال أي عملية إعادة إعمار.