فرصة ثانية لكوريا الشمالية.. كيف يمكن لترامب أن يعيد كيم إلى طاولة المفاوضات؟

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في تقرير لموقع " Foreign Affairs"، أشار إلى أنّه منذ توليه منصبه في كانون الثاني، خاض الرئيس الأميركي العديد من الأزمات الجيوسياسية، بما في ذلك حرب في أوكرانيا وحروب في غزة وإيران. ومع ذلك، لم يُدلِ حتى الآن بتصريحات تُذكر عن القوة المتنامية لنظام كيم في كوريا الشمالية، مما دفع بعض المحللين إلى القول إن إدارته تُهمل إحدى أهم الأمنية في آسيا. لكن لم ينس كوريا الشمالية. فرغم انشغال إدارته بأولويات عاجلة أخرى، إلا أن هناك مؤشرات عديدة على أن إحياء المحادثات مع بيونغ يانغ لا يزال على رأس جدول أعمال الرئيس. فعلى سبيل المثال، بعد تنصيبه بفترة وجيزة، صرّح ترامب لقناة فوكس نيوز بأنه "سيتواصل" مع الزعيم الأعلى لكوريا الشمالية كيم جونغ أون، الذي وصفه بأنه "رجل ذكي". وفي أواخر آذار، صرّح ترامب للصحفيين بأنه على "تواصل" مع كوريا الشمالية وينوي "القيام بشيء ما" بشأنها "في مرحلة ما". علاوة على ذلك، يضم فريق السياسة الخارجية لترامب العديد من المتخصصين في الشؤون الكورية في مناصب رئيسية بوزارة الخارجية، مثل أليسون هوكر وكيفن كيم.أضاف الموقع:" في الواقع، ثمة أسباب عديدة تدفع للاعتقاد بأن استئناف المحادثات بين وبيونغ يانغ قد يُفضي الآن إلى اتفاق. فبالنسبة لترامب، سيُتيح ذلك فرصةً لتحقيق نجاح في السياسة الخارجية، وهو ما ثبت أنه بعيد المنال حتى الآن في حالتي أوكرانيا والشرق الأوسط. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن لدى ترامب أعمالًا لم تُنجز بعد مع كوريا الشمالية. فخلال إدارته الأولى، التقى ترامب بكيم، لكنه لم يتمكن من إبرام اتفاق؛ وعودته إلى منصبه تمنحه فرصةً ثانية. من جانبه، أصبح النظام الكوري أقوى بكثير مما كان عليه قبل بضع سنوات، لكنه يُدرك أيضًا أن موقفه قد يتغير قريبًا - لا سيما فيما يتعلق بروسيا. علاوةً على ذلك، ثمة بالفعل نموذجٌ لاتفاق "صغير" معقول بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وإن كان ناقصًا، إلا أنه قد يُمهد الطريق للمضي قدمًا. لن يكون الأمر سهلًا بالطبع، ولكن هناك عدة عوامل مؤثرة الآن قد تُعيد كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات.تابع الموقع:" لفهم شكل صفقة ترامب مع كوريا الشمالية، من المفيد النظر في تعامل الرئيس السابق مع نظام كيم. في شباط 2019، التقى ترامب بكيم في اجتماع قمة في هانوي، حيث حاول الجانبان خلاله التوصل إلى ما يسمى بالصفقة الصغيرة. وفقًا للمقترح الأميركي، ستقوم كوريا الشمالية بتفكيك جميع منشآتها النووية المعروفة مقابل رفع - أو على الأقل تخفيفها بشكل كبير - عقوبات ، مما سيخفف العبء الاقتصادي الذي تشتد الحاجة إليه على اقتصادها. عُرفت هذه الصفقة باسم "الصفقة الصغيرة" لأن كوريا الشمالية ستظل تحتفظ ببعض الأسلحة النووية. بمعنى آخر، لم تكن تدعو إلى "نزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه"، وهو ما يُعرف بـ"الصفقة الكبيرة. في ذلك الوقت، كانت بيونغ يانغ في موقف حرج، وبدا أن إدارة ترامب تتمتع بنفوذ حقيقي. كان كيم يواجه نظام عقوبات صارم فرضه مجلس الأمن مؤخرًا، والذي طُبق بصرامة ليس فقط من قِبل ، بل أيضًا من قِبل الصين وروسيا، اللتين كانتا أكثر اهتمامًا آنذاك بمنع الانتشار النووي من الحفاظ على الاستقرار في شمال شرق آسيا. ولبرهة وجيزة، حرمت العقوبات كوريا الشمالية من المساعدات الخارجية، ودفعتها إلى مأزق: فقد انكمش اقتصادها بنسبة 4.1% في عام 2018. وبدا التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وكأنه مسألة بقاء بالنسبة لكوريا الشمالية".استطرد الموقع:" مع ذلك، لم تتراجع كوريا الشمالية في هانوي. لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن حجم التنازلات التي يتعين على كوريا الشمالية تقديمها، ولا بشأن قائمة المنشآت المطلوب تفكيكها. كان الكوريون الشماليون مستعدين لتفكيك جميع المنشآت في مركز يونغبيون للأبحاث النووية، الذي كان منشأة الأبحاث النووية الرئيسية لكوريا الشمالية لعقود، إلا أن الجانب الأميركي كان على علم بوجود محطات تخصيب يورانيوم إضافية في مواقع أخرى، وأصر على ضمها أيضًا. انهارت المحادثات على الفور تقريبًا. أشارت كوريا الشمالية منذ عودة ترامب إلى منصبه إلى أنها مستعدة للتعاون. منذ ذلك الحين، ازدادت كوريا الشمالية قوةً. بعد فشل القمة، لم تنهار كوريا الشمالية تحت وطأة العقوبات، بل استفادت من سلسلة من التحولات الجيوسياسية غير المتوقعة، حيث سعت كلٌّ من الصين وروسيا إلى تحسين علاقاتها مع بيونغ يانغ. أولاً، حوالي عام ٢٠١٩، بدأت بكين بتخفيف موقفها تجاه بيونغ يانغ. لطالما شكّل البرنامج النووي لكوريا الشمالية مصدر توتر بين بكين وبيونغ يانغ، ولكن مع تصاعد الصراع بين الصين والولايات المتحدة، بدأت بكين تنظر إلى حدودها المشتركة مع كوريا الشمالية كمنطقة عازلة حيوية تحمي شمال شرق الصين. ومنذ ذلك الحين، بدت بكين عازمة على إبقاء كوريا الشمالية واقفة على قدميها، مقدمةً لها مساعدات معتدلة، وإن كانت غير مشروطة في جوهرها".وقال الموقع:" كان الربح المفاجئ لكوريا الشمالية من روسيا أقل توقعًا من تجدد علاقاتها مع الصين. بمجرد بدء الحرب في أوكرانيا، في شباط 2022، واجه الجيش الروسي نقصًا حادًا في قذائف المدفعية الثقيلة. ومع ذلك، سرعان ما اكتشفت موسكو أن كوريا الشمالية لا تمتلك مخزونات هائلة من هذه الذخيرة فحسب، بل كانت أيضًا على استعداد لتزويد روسيا بها مقابل سعر باهظ غير معلن. بحلول تشرين الاول 2024، قُدرت الإيرادات المتراكمة لكوريا الشمالية من هذه المبيعات بنحو 5.5 مليار دولار - وهذا تقدير متحفظ. لوضع هذا الرقم في سياقه، في عام 2016، قبل فرض العقوبات، قُدر إجمالي صادرات كوريا الشمالية بنحو 2.5 مليار دولار. كما دخلت كوريا الشمالية وروسيا في تحالف عسكري رسمي في عام 2024، وبعد ذلك بوقت قصير، أرسلت بيونغ يانغ حوالي 12000 جندي كوري شمالي إلى روسيا للقتال ضد القوات الأوكرانية - مقابل المزيد من المدفوعات المالية من موسكو. في غضون ذلك، نمت الترسانة النووية لكوريا الشمالية بسرعة. منذ قمة هانوي، طورت كوريا الشمالية واختبرت بنجاح عددًا من أنظمة التوصيل الجديدة بعيدة المدى، بما في ذلك صاروخ هواسونغ-19 الذي يعمل بالوقود الصلب، وهو صاروخ باليستي عابر للقارات جديد يمكن إعداده للإطلاق في دقائق ويمكنه إصابة أي هدف في الولايات المتحدة القارية. وقد قدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن كوريا الشمالية تمتلك حاليًا ترسانة تضم حوالي 50 رأسًا نوويًا. ووفقًا لوكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، فإن كوريا الشمالية تقف في "أقوى وضع استراتيجي لها" منذ عقود. وكما كتب عالم السياسة فيكتور تشا مؤخرًا في مجلة الشؤون الخارجية ، إذا التقت إدارة ترامب بنظام كيم مرة أخرى على طاولة المفاوضات، "فقد تضطر واشنطن إلى تقديم تنازلات كبيرة لبيونغ يانغ". ولكن على الرغم من انخفاض نفوذ واشنطن، إلا أن هناك أسبابًا للاعتقاد بأن نسخة ما من صفقة صغيرة قد لا تزال في متناول اليد".وأشار الموقع، غلى أنّه "بدايةً، أبدت كوريا الشمالية منذ عودة ترامب إلى منصبه استعدادها للتعاون. ووفقًا لمصادر عديدة، أبلغ مسؤولون ودبلوماسيون كوريون شماليون في الأسابيع الأخيرة جهات اتصالهم في عدد من الدول برغبتهم في استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة. ويتماشى هذا مع إشارات أخرى من بيونغ يانغ، بما في ذلك تخفيف حدة لهجتها في الرسمية الكورية الشمالية. من وجهة نظر بيونغ يانغ، سيكون إحياء الخطوط العريضة الرئيسية لاتفاقية صغيرة أمرًا جذابًا لسببين بسيطين. أولهما، من غير المرجح أن يستمر المستوى الحالي للتجارة بين كوريا الشمالية وروسيا بعد انتهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا. في الواقع، قد تتراجع التدفقات المالية من موسكو إلى بيونغ يانغ بين عشية وضحاها تقريبًا. وباستثناء الذخائر، لا توجد فرص تجارية كبيرة بين البلدين؛ فالاقتصادان غير متوافقين جوهريًا. فالمنتجات القليلة التي تستطيع كوريا الشمالية بيعها في السوق الدولية، مثل المعادن والمأكولات البحرية، لا تهم المستوردين الروس كثيرًا. وقد قوّض هذا التفاوت الاقتصادي العديد من المحاولات السابقة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وعلى مدى عقود، اتبعت التجارة بين كوريا الشمالية وروسيا نفس النمط، ولم تزدهر إلا عندما تكون موسكو مستعدة لدعمها - وهي حقيقة لا يخفى على صانعي القرار في بيونغ يانغ".أكمل الموقع:" إذا انتهت حرب روسيا في أوكرانيا، فمن المرجح أن يستمر دعم الصين لها - لكن كوريا الشمالية على الأرجح ليست سعيدة باحتمال الاعتماد المفرط على جارتها العملاقة. لطالما اعتبر صناع القرار في كوريا الشمالية الصين تهديدًا لأنها الدولة الوحيدة التي قد تمتلك الإرادة والوسائل للتدخل في السياسة الداخلية الكورية الشمالية. في الواقع، حاولت بيونغ يانغ باستمرار الحفاظ على مسافة ما بين بكين. وقد أصبح هذا الاتجاه أكثر وضوحًا في ظل قيادة كيم. على سبيل المثال، عندما تم تطهير جانغ سونغ ثايك، كبير مستشاري كيم، وإعدامه في عام 2013، كان أحد الاتهامات الموجهة إليه والتي نُشرت في وسائل الإعلام الكورية الشمالية هو استعداده المزعوم لتقديم تنازلات للصين. بدلاً من الاعتماد كلياً على الصين، تُفضّل بيونغ يانغ تنويع مصادر مساعداتها، وهو أمرٌ يُمكنها فعله إذا أُعيد إحياء اتفاقية هانوي وخُففت عقوبات الأمم المتحدة أخيراً. على سبيل المثال، قد يكون رئيس كوريا الجنوبية المُنتخب حديثاً، لي جاي ميونغ، على استعدادٍ لإعادة إحياء التقليد التقدمي في كوريا الجنوبية المُتمثّل في إغداق كوريا الشمالية بالمساعدات والصفقات التجارية المدعومة. إذا رُفعت العقوبات، يُمكن لحكومة كوريا الشمالية أيضاً استئناف المحادثات مع اليابان. لسنوات، ناقش البلدان مسألة التعويض عن الانتهاكات المُرتكبة خلال الحكم الاستعماري الياباني لكوريا (1910-1945)، وهي فترةٌ اتسمت باستخدام العمل القسري، واستخراج الموارد المعدنية، والتمييز ضد السكان المحليين. ينبغي أن تُشكّل هذه الحرية في المناورة، جيوسياسيًا واقتصاديًا، حافزًا قويًا لنظام كيم. بمعنى آخر، سيُخفّف قبول صفقة ترامب بعض الضغوط الاقتصادية طويلة الأمد، ويُتيح لبيونغ يانغ العودة إلى استراتيجيتها المُفضّلة، وهي استغلال تنافس القوى العظمى لمصلحتها.