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عربي-دولي

مجاعة وشيكة في اليمن: 17 مليون جائع مهددون بالموت!

Lebanon 24
10-07-2025 | 02:13
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حذر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، من تفاقم أزمة الجوع في اليمن، مؤكداً أمام مجلس الأمن الدولي أن أكثر من 17 مليون شخص في البلاد يعانون حالياً من الجوع، بينهم أكثر من مليون طفل دون سن الخامسة يواجهون سوء تغذية حاد يهدد حياتهم.
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وأوضح فليتشر أن الوضع يتدهور منذ أواخر عام 2023، محذراً من ارتفاع عدد الجوعى إلى أكثر من 18 مليوناً بحلول سبتمبر المقبل، في حين قد يصل عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد إلى 1.2 مليون مع بداية عام 2026، ما قد يؤدي إلى أضرار دائمة في نموهم الجسدي والذهني.

وأشار إلى أن أكثر من 17 ألف يمني باتوا يعيشون في أسوأ مراحل انعدام الأمن الغذائي وفقًا لتصنيف "المرحلة المتكاملة للأمن الغذائي"، وهي مؤشرات تنذر بالخطر.

ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه المساعدات الإنسانية تراجعاً كبيراً في التمويل، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2024 سوى على 9% فقط من التمويل المطلوب، حيث جُمِع 222 مليون دولار من أصل 2.5 مليار حتى منتصف مايو الماضي.

وأكد فليتشر أن الأمم المتحدة لم تشهد هذا المستوى من الحرمان في اليمن منذ ما قبل الهدنة التي أُعلنت في أوائل عام 2022، محذراً من أن نقص التمويل قد يؤدي إلى تقليص أو وقف إيصال المساعدات الغذائية لملايين المحتاجين
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