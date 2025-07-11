تبلغوا عبر البريد الإلكتروني.. الخارجية الأميركية باشرت عملية تسريح جماعي لأكثر من 1300 موظف

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بدأت ، أمس الجمعة، تسريح أكثر من 1300 موظف، وذلك في إطار حملة لتقليص حجم القوة العاملة الفيدرالية بشكل كبير.وقال إن 1107 من أعضاء الخدمة المدنية و246 من موظفي الخدمة الخارجية تم إبلاغهم بتسريحهم.ووفقا لصحيفة " "، فقد تبلّغ موظفو بتسريحهم بالبريد الإلكتروني.وسيخسر عناصر الخدمة الخارجية وظائفهم بعد 120 يوما من تلقي الإشعار وسيتم وضعهم في إجازة إدارية على الفور، بينما سيتم تسريح الموظفين المدنيين بعد 60 يوما، وفق الصحيفة.وتأتي عمليات التسريح في الوزارة بعد ثلاثة أيام على إصدار قرارا يمهّد الطريق لإدارة لبدء تسريح جماعي لموظفين فدراليين.وكانت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون ألغت قرارا لمحكمة أدنى قضى بتعليق خطط ترامب التي قد تؤدي إلى تسريح عشرات الآلاف من موظفي الحكومة.وندّدت رابطة موظفي الخدمة الخارجية بعمليات التسريح في الوزارة، واصفة إياها بأنها "ضربة كارثية لمصالحنا الوطنية".وكان عدد موظفي الخارجية الأميركية يتخطى 80 ألف شخص حول العالم العام الماضي، وفقا لوثيقة معلومات، مع تولي نحو 17700 أدوارا محلية.(سكاي نيوز)