موسكو مستعدة للتوسط مع سيول.. وتحذيرات لواشنطن من تهديد الأمن المشترك

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حذرت ، اليوم السبت، وحلفاءها من خلق تهديدات تمس أمن وكوريا الشمالية، في وقت يتصاعد فيه التنسيق الاستراتيجي بين البلدين المعزولين عن الغرب.وجاء التحذير على لسان لافروف خلال زيارته الرسمية لكوريا الشمالية، حيث شدد على أن موسكو تعتزم المساعدة في الحوار بين بيونغ يانغ وسيول "فقط في التي تهم "، في موقف يعكس انحيازاً واضحاً لمواقف بيونغ يانغ.وذكرت المركزية الكورية أن لافروف وصل أمس الجمعة إلى مدينة وونسان الساحلية، في أحدث محطة ضمن جولة آسيوية شملت ماليزيا، ومن المتوقع أن يتجه لاحقاً إلى لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.الزيارة تأتي في إطار تعميق التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ، والذي وصل إلى توقيع اتفاقية دفاع مشترك. وأفادت تقارير استخباراتية كورية جنوبية بأن بيونغ يانغ ربما تستعد لنشر مزيد من القوات في روسيا، بعد أن أرسلت بالفعل أكثر من عشرة آلاف جندي لدعم القوات الروسية في .كما وافقت كوريا الشمالية على إرسال 6 آلاف من المهندسين العسكريين وعمال البناء للمساعدة في إعادة إعمار منطقة كورسك الروسية التي تضررت بشدة خلال المعارك مع القوات .من جهتها، نقلت وكالة "تاس" الروسية أن لافروف سيبحث مع نظيرته الكورية الشمالية تشوي سون هوي تطورات الحرب في أوكرانيا والأوضاع المتوترة في شبه الكورية.الزيارة تؤكد التقارب المتسارع بين موسكو وبيونغ يانغ في مواجهة ضغوط الغرب، وسط مؤشرات على تحالف عسكري آخذ بالتشكل في قلب شرق آسيا.