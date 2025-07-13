إسرائيل تضبط أطنانا من الأسلحة في مواقع تابعة لنظام الأسد

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وقال الجيش الإسرائيلي إن عناصر الاحتياط في اللواء الإقليمي الجبلي الـ810 المتمركزين في قمة داهمت، خلال الأسبوع الماضي، عددا من "المقار الرئيسية" التابعة للقوات الخاصة في ، وفقا لما نقلت صحيفة "تايمز أوف ". أعلن الجيش ، الأحد، أن قواته داهمت مؤخرا عدة منشآت عسكرية تابعة للنظام السوري السابق، وعثرت على كميات كبيرة من الأسلحة.وقال الجيش الإسرائيلي إن عناصر الاحتياط في اللواء الإقليمي الجبلي الـ810 المتمركزين في قمة داهمت، خلال الأسبوع الماضي، عددا من "المقار الرئيسية" التابعة للقوات الخاصة في ، وفقا لما نقلت صحيفة "تايمز أوف ".

وأفاد الجيش بأن القوات عثرت في تلك المواقع على أكثر من 3 أطنان من الأسلحة، منها ألغام مضادة للدبابات وعبوات ناسفة وصواريخ.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن عملياته في المنطقة تهدف إلى منع تهريب الأسلحة من إلى .



ويتمركز الجيش الإسرائيلي في 9 مواقع داخل جنوبي سوريا منذ سقوط نظام في ديسمبر الماضي، أغلبها داخل منطقة عازلة تراقبها على الحدود بين البلدين.



وتعمل القوات في مناطق تمتد لمسافة تصل إلى نحو 15 كيلومترا داخل الأراضي ، بهدف مصادرة أسلحة تقول إسرائيل إنها قد تشكل تهديدا للبلاد إذا وقعت في أيدي "قوات معادية".



وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن عملية ليل السادس من الشهر الجاري أسفرت عن اعتقال خلية من العناصر التي قام بتفعيلها في منطقة تل قدنة بجنوبي سوريا.