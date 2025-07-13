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عربي-دولي

إسرائيل تضبط أطنانا من الأسلحة في مواقع تابعة لنظام الأسد

Lebanon 24
13-07-2025 | 15:29
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن قواته داهمت مؤخرا عدة منشآت عسكرية تابعة للنظام السوري السابق، وعثرت على كميات كبيرة من الأسلحة.
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وقال الجيش الإسرائيلي إن عناصر الاحتياط في اللواء الإقليمي الجبلي الـ810 المتمركزين في قمة جبل الشيخ داهمت، خلال الأسبوع الماضي، عددا من "المقار الرئيسية" التابعة للقوات الخاصة في نظام بشار الأسد، وفقا لما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأفاد الجيش بأن القوات عثرت في تلك المواقع على أكثر من 3 أطنان من الأسلحة، منها ألغام مضادة للدبابات وعبوات ناسفة وصواريخ.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن عملياته في المنطقة تهدف إلى منع تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان.

ويتمركز الجيش الإسرائيلي في 9 مواقع داخل جنوبي سوريا منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي، أغلبها داخل منطقة عازلة تراقبها الأمم المتحدة على الحدود بين البلدين.

وتعمل القوات الإسرائيلية في مناطق تمتد لمسافة تصل إلى نحو 15 كيلومترا داخل الأراضي السورية، بهدف مصادرة أسلحة تقول إسرائيل إنها قد تشكل تهديدا للبلاد إذا وقعت في أيدي "قوات معادية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن عملية ليل السادس من الشهر الجاري أسفرت عن اعتقال خلية من العناصر التي قام فيلق القدس الإيراني بتفعيلها في منطقة تل قدنة بجنوبي سوريا.
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