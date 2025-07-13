ترامب وميلانيا يحضران نهائي كأس العالم للأندية

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وذكرت تقارير إعلامية أنه قبل حوالي 35 دقيقة من انطلاق مباراة النهائي، شوهدت مروحية "مارين وان" التابعة لترامب وهي تهبط بالقرب من الملعب. وصل الرئيس الأميركي إلى ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي لحضور نهائي بين تشلسي وباريس .وذكرت تقارير إعلامية أنه قبل حوالي 35 دقيقة من انطلاق مباراة النهائي، شوهدت مروحية "مارين وان" التابعة لترامب وهي تهبط بالقرب من الملعب.

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودين أثناء وصول .



وهتفت الجماهير الحاضرة في المدرجات لترامب لدى وصوله إلى الملعب قبل انطلاق الحفل الموسيقي الغنائي الذي أحياه ويليامز ولورا بوسيني.



ورد الرئيس بالتلويح للجماهير من المقصورة الرئيسية للملعب.



ودفع حضور ترامب السلطات إلى فرض إجراءات أمنية مشددة في نهائي بطولة الموسعة حديثا.