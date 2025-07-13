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ترامب وميلانيا يحضران نهائي كأس العالم للأندية

Lebanon 24
13-07-2025 | 15:57
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وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي لحضور نهائي كأس العالم للأندية بين تشلسي وباريس سان جيرمان.
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وذكرت تقارير إعلامية أنه قبل حوالي 35 دقيقة من انطلاق مباراة النهائي، شوهدت مروحية "مارين وان" التابعة لترامب وهي تهبط بالقرب من الملعب.
وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودين أثناء وصول ترامب.

وهتفت الجماهير الحاضرة في المدرجات لترامب لدى وصوله إلى الملعب قبل انطلاق الحفل الموسيقي الغنائي الذي أحياه الثنائي روبي ويليامز ولورا بوسيني.

ورد الرئيس بالتلويح للجماهير من المقصورة الرئيسية للملعب.

ودفع حضور ترامب السلطات إلى فرض إجراءات أمنية مشددة في نهائي بطولة الموسعة حديثا.
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