نتنياهو يهاجم الجيش الإسرائيلي بسبب كلفة ومدة إنشاء مدينة خيام في رفح

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أفاد موقع «واي نت» الإخباري اليوم الاثنين بأن رئيس الوزراء انتقد تقديرات الجيش بشأن تكلفة بناء مدينة للفلسطينيين في بجنوب ومداه ، مطالباً بخطة «أسرع وأرخص».وأشار الموقع التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن الجيش أبلغ الأمني المصغر أمس (الأحد) بأن بناء ما تصفها بأنها «مدينة إنسانية» في غزة لإيواء مئات الآلاف من قد تصل تكلفته إلى 15 مليار شيقل، وربما يستغرق عاماً، وهو ما يفوق الجدول الزمني المتوقع سابقاً والبالغ ستة أشهر.ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها القول إن التقديرات الجديدة أثارت غضب رئيس الوزراء، الذي طالب العسكريين بخطة «أكثر واقعية»، ووجَّه كبار الضباط بوضع خطة لكيفية بناء المدينة بسرعة أكبر وتكلفة أقل.كانت حذَّرت أمس الأحد من مغبة إقدام الجانب الإسرائيلي على «تهجير أبناء شعبنا بالقوة تحت شعار ما سماه بالمدينة الإنسانية في رفح»، قائلة إنها «لا تمت للإنسانية بصلة».وشددت الوزارة في بيان على أن «تمكين دولة ومؤسساتها الشرعية من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على قطاع غزة باعتباره جزءاً أصيلاً من أرض دولة فلسطين هو المدخل الوحيد لحماية شعبنا وتحقيق العدالة له».