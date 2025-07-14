حذر الروسية من أن تحقيق سيناريو المتمثل في إشراك مولدوفا في الصراع ضد سيعني "بداية النهاية" لهذه الدولة.

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وجاء في بيان لها، اليوم الإثنين، قالت الاستخبارات الخارجية: "إن حلف الناتو يحول مولدوفا إلى رأس كبش جديد للحرب ضد روسيا.. وبحسب المعلومات التي تلقتها الاستخبارات الروسية، يستعد الناتو بشكل نشط لإشراك مولدوفا في صراع مسلح محتمل مع روسيا".

وأضاف: تم اتخاذ القرار في بتسريع تحويل إلى رأس جسر متقدم للحلف على الجانب الشرقي، مع الأخذ في الاعتبار تقدم الجيش الروسي في ".

وذكرت الاستخبارات الروسية أيضاً أن المواطنين المولدوفيين سيصبحون "وقود مدافع" خلال العمليات العسكرية مع القوات الروسية وفقا لخطط الناتو.

وتابعت الاستخبارات في بيانها: "ولكن في حال نشوب صراع مباشر بين حلف الناتو وروسيا، ووفقا لخطة بروكسل، ستقع الضربة الرئيسية على رؤوس المولدوفيين الذين يجب أن يصبحوا وقودا للمدافع" خلال العمليات العسكرية مع القوات الروسية.

ولتحقيق هذه الغاية، يتم إجبار مولدوفا لكي تتحول إلى استخدام مفاهيم الناتو في الحرب، فيما يتم إرسال مدربين عسكريين من دول الحلف لتدريب جيش مولدوفا، ويتم نشر مراكز تدريب متخصصة. (العربية نت)