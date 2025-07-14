"حرب استنزاف وتكتيكات مفاجئة"... "حماس" تهاجم نتنياهو وتكشف تعثر المفاوضات

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أكدت حركة " "، اليوم الاثنين، أن بنيامين يتعمد إفشال جولات التفاوض، ولا يسعى إلى التوصل لأي اتفاق لوقف إطلاق النار.وقالت الحركة في بيان: "نتنياهو يتفنن في إفشال جولات التفاوض الواحدة تلو الأخرى، ولا يريد التوصل إلى أي اتفاق". وأضافت أن "مقاومينا يخوضون حرب استنزاف تُفاجئ العدو يوميًا بتكتيكات ميدانية مبتكرة تُربك حساباته وتفقده زمام المبادرة، على الرغم من تفوّقه الناري والجوي".وأشار البيان إلى أن "كلما طال أمد الحرب، ازداد غرق جيش في الرمال المتحركة لغزة، وازداد انكشافه أمام ضربات النوعية".ووصفت "حماس" ما يقوم به نتنياهو بأنه "زج للجيش في حرب عبثية بلا أفق"، محذّرة من أن استمرارها "لا يهدد فقط حياة الأسرى والجنود، بل ينذر بكارثة استراتيجية لكيان الاحتلال". كما اعتبرت أن "النصر المطلق"، الذي يروج له نتنياهو، هو "وهم كبير لتغطية هزيمة ميدانية وسياسية مدوية".في المقابل، أفادت قناة " الإخبارية" نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الوساطة والقطرية والأميركية كثّفت اتصالاتها واجتماعاتها لدفع الجهود نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في .وبحسب المصادر، يجري رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد لقاءات مع المسؤولين القطريين، والوفدين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف تذليل العقبات أمام الاتفاق.وكانت حركة "حماس" قد أعلنت في وقت سابق موافقتها على إطلاق سراح عشرة محتجزين، ضمن إطار مفاوضات وقف إطلاق النار. وفي اليوم نفسه، صرّح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارة إلى بأن هناك فرصًا جيدة للتوصل إلى اتفاق مع "حماس" بشأن الهدنة وإعادة المحتجزين الإسرائيليين. (روسيا اليوم)