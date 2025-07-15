الأمور في السويداء تتجه نحو التهدئة.. إليكم آخر التفاصيل

Advertisement

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة العميد أحمد الدالاتي أن قوات وزارتي الداخلية والدفاع ستباشر بالدخول إلى مركز مدينة السويداء.وقال الدالاتي إنه "حرصا على تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة السويداء، وبعد الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة، ستباشر قوات وزارتي الداخلية والدفاع بالدخول إلى مركز مدينة السويداء، وذلك لحماية المدنيين واستعادة الأمن".وأعلن الدالاتي "فرض حظر تجول في المدينة بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى إشعار آخر حرصا على سلامة أهلنا في المدينة".وفي اليوم الثالث من المواجهات في محافظة السويداء، سجلت اشتباكات عنيفة هذه الليلة على 4 محاور بينها مطار الثعلة، مع تقدم القوات الحكومية، فيما لامس عدد القتلى الـ100.