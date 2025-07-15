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عربي-دولي
الأمور في السويداء تتجه نحو التهدئة.. إليكم آخر التفاصيل
Lebanon 24
15-07-2025
|
01:41
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أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة
السويداء
العميد أحمد الدالاتي أن قوات وزارتي الداخلية والدفاع ستباشر بالدخول إلى مركز مدينة السويداء.
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وقال الدالاتي إنه "حرصا على تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة السويداء، وبعد الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة، ستباشر قوات وزارتي الداخلية والدفاع بالدخول إلى مركز مدينة السويداء، وذلك لحماية المدنيين واستعادة الأمن".
وأعلن الدالاتي "فرض حظر تجول في المدينة بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى إشعار آخر حرصا على سلامة أهلنا في المدينة".
وفي اليوم الثالث من المواجهات في محافظة السويداء، سجلت اشتباكات عنيفة هذه الليلة على 4 محاور بينها مطار الثعلة، مع تقدم القوات الحكومية، فيما لامس عدد القتلى الـ100.
في السياق، رحّبت الهيئة الروحية للموحدين
الدروز
دبدخول القوات الحكومية السويداء، داعية الفصائل إلى التعاون معها.
وقالت:" ندعو الفصائل المسلحة في السويداء للتعاون مع قوات الداخلية وتسليم سلاحها".
أضافت:" ندعو إلى فتح حوار مع الحكومة
السورية
لعلاج تداعيات أحداث السويداء".
كما دعت إلى تفعيل
مؤسسات الدولة
بالتعاون مع أبناء السويداء.
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