الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في سوريا: للتعاون مع الدولة في السويداء

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أعلنت الرئاسة الروحية لطائفة في ، ترحيبها بدخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع إلى محافظة لفرض السيطرة، في ظل التوترات التي شهدتها المحافظة خلال الأشهر الماضية.ودعت الرئاسة الروحية في بيان، الفصائل المحلية في السويداء إلى التعاون الكامل مع قوات الدولة، وتسليم أسلحتها لوزارة الداخلية، مؤكدة رفضها لأي مواجهة أو مقاومة داخلية.كما طالبت بفتح حوار مع الحكومة لمناقشة تداعيات الأحداث الأخيرة في السويداء، والعمل على إيجاد حلول تحفظ الاستقرار وتضمن وحدة البلاد