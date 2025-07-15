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عربي-دولي
الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في سوريا: للتعاون مع الدولة في السويداء
Lebanon 24
15-07-2025
|
02:50
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أعلنت الرئاسة الروحية لطائفة
الموحدين الدروز
في
سوريا
، ترحيبها بدخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع إلى محافظة
السويداء
لفرض السيطرة، في ظل التوترات التي شهدتها المحافظة خلال الأشهر الماضية.
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ودعت الرئاسة الروحية في بيان، الفصائل المحلية في السويداء إلى التعاون الكامل مع قوات الدولة، وتسليم أسلحتها لوزارة الداخلية، مؤكدة رفضها لأي مواجهة أو مقاومة داخلية.
كما طالبت بفتح حوار مع الحكومة
السورية
لمناقشة تداعيات الأحداث الأخيرة في السويداء، والعمل على إيجاد حلول تحفظ الاستقرار وتضمن وحدة البلاد
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