سوريا: العدوان الإسرائيلي بتوقيت مشبوه ويهدف لزعزعة الاستقرار

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دانت ، في بيان، "العدوان الغادر الذي نفذ اليوم بغارات جوية وهجمات منسقة، والذي أسفر عن استشهاد عدد من أفراد قواتنا ومدنيين"، واعتبرت أنّ "العدوان الإسرائيلي جاء في توقيت مدروس وسياق مشبوه يستهدف زعزعة الاستقرار الوطني".وأكّدت"تمسك بحقها في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي"، بحسب وكالة الانباء " ".