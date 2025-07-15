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سوريا: العدوان الإسرائيلي بتوقيت مشبوه ويهدف لزعزعة الاستقرار

Lebanon 24
15-07-2025 | 12:40
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دانت وزارة الخارجية السورية، في بيان، "العدوان الإسرائيلي الغادر الذي نفذ اليوم بغارات جوية وهجمات منسقة، والذي أسفر عن استشهاد عدد من أفراد قواتنا ومدنيين"، واعتبرت أنّ "العدوان الإسرائيلي جاء في توقيت مدروس وسياق مشبوه يستهدف زعزعة الاستقرار الوطني".
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وأكّدت"تمسك سوريا بحقها في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي"،  بحسب وكالة الانباء السورية "سانا".
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