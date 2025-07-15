نتنياهو: نعمل في سوريا لحماية الحدود ومنع تحولها إلى لبنان ثاني

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أكد أن قواته تعمل في منذ ، مشددًا على بالحفاظ على سوريا كمنطقة منزوعة السلاح على حدودها.أضاف أن إسرائيل لن تسمح بوجود أي قوة معادية على حدودها، مشيرًا إلى أن الوضع في سوريا لا يجب أن يتحول إلى نسخة ثانية من ، في إشارة إلى تزايد النفوذ والميليشيات المدعومة منها في المنطقة.أكد التزام إسرائيل بحماية السكان في ، مشددًا على أن أي تهديد لهم لن يتم التسامح معه.وفيما يتعلق بالتصعيد العسكري، قال : "نحن في صراع كبير وبحاجة للقوة العسكرية والقوة المعنوية لحسم الصراع"، مؤكدًا أن إسرائيل مستعدة لتنفيذ عمليات إضافية إذا دعت الحاجة، وأن الأمر يعتمد بشكل كبير على أفعال .