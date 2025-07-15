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عربي-دولي

نتنياهو: نعمل في سوريا لحماية الحدود ومنع تحولها إلى لبنان ثاني

Lebanon 24
15-07-2025 | 14:10
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته تعمل في سوريا منذ صباح اليوم، مشددًا على التزام إسرائيل بالحفاظ على جنوب غرب سوريا كمنطقة منزوعة السلاح على حدودها.
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أضاف أن إسرائيل لن تسمح بوجود أي قوة معادية على حدودها، مشيرًا إلى أن الوضع في سوريا لا يجب أن يتحول إلى نسخة ثانية من لبنان، في إشارة إلى تزايد النفوذ الإيراني والميليشيات المدعومة منها في المنطقة.
أكد التزام إسرائيل بحماية السكان الدروز في جنوب سوريا، مشددًا على أن أي تهديد لهم لن يتم التسامح معه.
وفيما يتعلق بالتصعيد العسكري، قال نتنياهو: "نحن في صراع كبير وبحاجة للقوة العسكرية والقوة المعنوية لحسم الصراع"، مؤكدًا أن إسرائيل مستعدة لتنفيذ عمليات إضافية إذا دعت الحاجة، وأن الأمر يعتمد بشكل كبير على أفعال دمشق.
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