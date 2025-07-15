مهلة نهائية لإيران لإبرام اتفاق نووي

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ذكر موقع "أكسيوس" نقلاً عن ثلاثة مصادر أن الأميركي ماركو روبيو ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة اتفقوا في اتصال هاتفي الإثنين على تحديد نهاية آب موعداً نهائياً لإيران للتوصل إلى اتفاق نووي.وذكر الموقع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد النهائي، فإن القوى الأوروبية الثلاث تعتزم تفعيل آلية "العودة السريعة" أو "سناب باك" التي تعيد فرض جميع عقوبات الدولي التي رُفعت بموجب الاتفاق مع لعام 2015.وترى والقوى الأوروبية الثلاث أن آلية "سناب باك" بمثابة أداة للضغط على إيران للموافقة على اتفاق.ونقلت القناة 12 عن مصادر مطلعة قولها إن الهدف من محادثة روبيو مع نظرائه هو تنسيق المواقف بشأن تفعيل آلية "سناب باك" والاتفاق على الخطوات التالية في محاولة التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.وقال مصدران إنه تم الاتفاق على وبريطانيا وألمانيا ستفتح قريبا محادثات مع إيران لتمديد آلية "سناب باك" إلى ما بعد أكتوبر وعدم إعادة فرض ، وذلك في مقابل خطوات إيرانية من شأنها تهدئة المخاوف بشأن البرنامج النووي.