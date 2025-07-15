27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مهلة نهائية لإيران لإبرام اتفاق نووي
Lebanon 24
15-07-2025
|
17:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "أكسيوس" نقلاً عن ثلاثة مصادر أن
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة اتفقوا في اتصال هاتفي الإثنين على تحديد نهاية آب موعداً نهائياً لإيران للتوصل إلى اتفاق نووي.
Advertisement
وذكر الموقع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد النهائي، فإن القوى الأوروبية الثلاث تعتزم تفعيل آلية "العودة السريعة" أو "سناب باك" التي تعيد فرض جميع عقوبات
مجلس الأمن
الدولي التي رُفعت بموجب الاتفاق
النووي
مع
إيران
لعام 2015.
وترى
الولايات المتحدة
والقوى الأوروبية الثلاث أن آلية "سناب باك" بمثابة أداة للضغط على إيران للموافقة على اتفاق.
ونقلت القناة 12
الإسرائيلية
عن مصادر مطلعة قولها إن الهدف من محادثة روبيو مع نظرائه
الأوروبيين
هو تنسيق المواقف بشأن تفعيل آلية "سناب باك" والاتفاق على الخطوات التالية في محاولة التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.
وقال مصدران إنه تم الاتفاق على
أن فرنسا
وبريطانيا وألمانيا ستفتح قريبا محادثات مع إيران لتمديد آلية "سناب باك" إلى ما بعد أكتوبر وعدم إعادة فرض
العقوبات
، وذلك في مقابل خطوات إيرانية من شأنها تهدئة المخاوف بشأن البرنامج النووي.
وبحسب المصادر فإن من بين الخطوات المحتملة من جانب إيران استئناف مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواقع في إيران، والتي توقفت بعد اندلاع الحرب بين تل أبيب وطهران وقصف
واشنطن
مواقع نووية إيرانية.
وأضاف أحد المصادر أن خطوة أخرى قد تشمل إزالة 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب من 60 بالمئة من المنشآت التي تعرضت للهجوم ونقلها خارج إيران.
وأشار مسؤول أميركي إلى أن الرئيس
دونالد ترامب
يشعر بإحباط كبير لأن الإيرانيين لم يعودوا بعد إلى طاولة المفاوضات.
مواضيع ذات صلة
لإبرام اتفاق نووي.. واشنطن تتفق مع حلفائها على اعطاء مهلة لايران
Lebanon 24
لإبرام اتفاق نووي.. واشنطن تتفق مع حلفائها على اعطاء مهلة لايران
16/07/2025 08:16:19
16/07/2025 08:16:19
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تنفي مزاعم توجيه بوتين دعوة لإيران لإبرام اتفاق نووي مع أميركا ووقف تخصيب اليورانيوم تماما (سبوتنيك)
Lebanon 24
روسيا تنفي مزاعم توجيه بوتين دعوة لإيران لإبرام اتفاق نووي مع أميركا ووقف تخصيب اليورانيوم تماما (سبوتنيك)
16/07/2025 08:16:19
16/07/2025 08:16:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس: من المتوقع أن يبحث ترامب وأمير قطر الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لإبرام اتفاق نووي جديد
Lebanon 24
أكسيوس: من المتوقع أن يبحث ترامب وأمير قطر الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لإبرام اتفاق نووي جديد
16/07/2025 08:16:19
16/07/2025 08:16:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: اتفاق أميركي بريطاني على أنه لا يمكن السماح لإيران امتلاك سلاح نووي
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: اتفاق أميركي بريطاني على أنه لا يمكن السماح لإيران امتلاك سلاح نووي
16/07/2025 08:16:19
16/07/2025 08:16:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مسيرات وصواريخ روسية تستهدف مدنا أوكرانية
Lebanon 24
مسيرات وصواريخ روسية تستهدف مدنا أوكرانية
00:57 | 2025-07-16
16/07/2025 12:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يلمّح إلى بيسنت كخليفة محتمل لباول.. ثم يتراجع
Lebanon 24
ترامب يلمّح إلى بيسنت كخليفة محتمل لباول.. ثم يتراجع
00:44 | 2025-07-16
16/07/2025 12:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه "مسودة اتفاق غزة" الجديد والمؤقت
Lebanon 24
هذه "مسودة اتفاق غزة" الجديد والمؤقت
00:40 | 2025-07-16
16/07/2025 12:40:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى إسواتيني في افريقيا.. إدارة ترامب ترحّل مهاجرين
Lebanon 24
إلى إسواتيني في افريقيا.. إدارة ترامب ترحّل مهاجرين
00:38 | 2025-07-16
16/07/2025 12:38:42
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط توتر أمني ومخاوف من تصعيد مرتقب.. "قسد" تحشد قواتها في الرقة
Lebanon 24
وسط توتر أمني ومخاوف من تصعيد مرتقب.. "قسد" تحشد قواتها في الرقة
00:21 | 2025-07-16
16/07/2025 12:21:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن يفكر في بيع الذهب.. هذا ما ينتظرك خلال الأسابيع المُقبلة
Lebanon 24
لمن يفكر في بيع الذهب.. هذا ما ينتظرك خلال الأسابيع المُقبلة
05:30 | 2025-07-15
15/07/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السرطان هزم ممثلة شابة... رحلت عن 31 عاماً
Lebanon 24
السرطان هزم ممثلة شابة... رحلت عن 31 عاماً
07:23 | 2025-07-15
15/07/2025 07:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مُفاجئة عن وفاة شقيق الفنان زياد برجي.. إهمال وتقصير طبي؟
Lebanon 24
تفاصيل مُفاجئة عن وفاة شقيق الفنان زياد برجي.. إهمال وتقصير طبي؟
13:31 | 2025-07-15
15/07/2025 01:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب يُعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"
Lebanon 24
وئام وهاب يُعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"
07:36 | 2025-07-15
15/07/2025 07:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يُخطط له برّي.. "التحذيرات قرأها بجدية"!
Lebanon 24
هذا ما يُخطط له برّي.. "التحذيرات قرأها بجدية"!
13:00 | 2025-07-15
15/07/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:57 | 2025-07-16
مسيرات وصواريخ روسية تستهدف مدنا أوكرانية
00:44 | 2025-07-16
ترامب يلمّح إلى بيسنت كخليفة محتمل لباول.. ثم يتراجع
00:40 | 2025-07-16
هذه "مسودة اتفاق غزة" الجديد والمؤقت
00:38 | 2025-07-16
إلى إسواتيني في افريقيا.. إدارة ترامب ترحّل مهاجرين
00:21 | 2025-07-16
وسط توتر أمني ومخاوف من تصعيد مرتقب.. "قسد" تحشد قواتها في الرقة
00:15 | 2025-07-16
بشأن مصير "قسم جرائم الحرب في أوكرانيا".. هذا ما كشفته الخارجية الأميركية
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
16/07/2025 08:16:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
16/07/2025 08:16:19
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
16/07/2025 08:16:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24