بعد الغارات الإسرائيلية على دمشق.. هذا ما أعلنته وزارة الصحة السورية

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أعلنت أن عدد الجرحى جراء التي شنّتها الطائرات الحربية على العاصمة ارتفع إلى 13 مصابًا، وفق ما أكده في الوزارة لوكالة " ".وكانت قد أشارت في وقت سابق إلى إصابة 9 أشخاص في الغارات التي استهدفت مواقع حكومية في العاصمة، بينها مبنى .وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن السوري كان من بين الأهداف التي طالها القصف، في حين كشفت تقارير إسرائيلية أن وجّه بتكثيف الضربات ضد "أهداف حكومية في دمشق".