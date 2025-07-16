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عربي-دولي
بعد الغارات الإسرائيلية على دمشق.. هذا ما أعلنته وزارة الصحة السورية
Lebanon 24
16-07-2025
|
09:22
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أعلنت
وزارة الصحة السورية
أن عدد الجرحى جراء
الغارات
التي شنّتها الطائرات الحربية
الإسرائيلية
على العاصمة
دمشق
ارتفع إلى 13 مصابًا، وفق ما أكده
المكتب الإعلامي
في الوزارة لوكالة "
سانا
".
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وكانت
وزارة الصحة
قد أشارت في وقت سابق إلى إصابة 9 أشخاص في الغارات التي استهدفت مواقع حكومية في العاصمة، بينها مبنى
وزارة الدفاع السورية
.
وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن
القصر الرئاسي
السوري كان من بين الأهداف التي طالها القصف، في حين كشفت تقارير إسرائيلية أن
رئيس أركان الجيش
الإسرائيلي
وجّه بتكثيف الضربات ضد "أهداف حكومية في دمشق".
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