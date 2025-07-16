Advertisement

عربي-دولي

بعد الغارات الإسرائيلية على دمشق.. هذا ما أعلنته وزارة الصحة السورية

Lebanon 24
16-07-2025 | 09:22
A-
A+
Doc-P-1392476-638882801228508822.PNG
Doc-P-1392476-638882801228508822.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الصحة السورية أن عدد الجرحى جراء الغارات التي شنّتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على العاصمة دمشق ارتفع إلى 13 مصابًا، وفق ما أكده المكتب الإعلامي في الوزارة لوكالة "سانا".
Advertisement

وكانت وزارة الصحة قد أشارت في وقت سابق إلى إصابة 9 أشخاص في الغارات التي استهدفت مواقع حكومية في العاصمة، بينها مبنى وزارة الدفاع السورية.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن القصر الرئاسي السوري كان من بين الأهداف التي طالها القصف، في حين كشفت تقارير إسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وجّه بتكثيف الضربات ضد "أهداف حكومية في دمشق".
 
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة السورية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على كنيسة في دمشق إلى 25
lebanon 24
16/07/2025 18:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة السورية: قتيل و 18مصابا في حصيلة أولية جديدة للغارات الإسرائيلية على دمشق
lebanon 24
16/07/2025 18:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: هذا ما فعلته مذيعة سورية بعد الغارات الإسرائيلية على دمشق
lebanon 24
16/07/2025 18:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الغارة الإسرائيلية على طرابلس.. هذا ما أعلنته وزارة الصحة
lebanon 24
16/07/2025 18:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:31 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:28 | 2025-07-16
11:16 | 2025-07-16
10:58 | 2025-07-16
10:46 | 2025-07-16
10:39 | 2025-07-16
10:30 | 2025-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24