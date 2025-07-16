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عربي-دولي

بشأن سوريا... ماذا طلبت أميركا من إسرائيل؟

Lebanon 24
16-07-2025 | 11:55
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أفاد مسؤول أميركي رفيع المستوى لقناة "12" الإسرائيلية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب جددت طلبها من إسرائيل بوقف الهجمات على سوريا والدخول في حوار مع الحكومة السورية في دمشق.
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وقال المسؤول: "إدارة ترامب جددت يوم الأربعاء طلبها من إسرائيل وقف الغارات في سوريا وفتح حوار مع الحكومة في دمشق لتهدئة التوترات".


وأشار المسؤول إلى أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك، أجرى عدة محادثات يومي الثلاثاء والأربعاء مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطلب من إسرائيل العمل على تهدئة الوضع".


وكان مصدر سياسي إسرائيلي قد صرح لقناة "نيوز 14" الإسرائيلية بأن الهجمات على سوريا والسياسة الهجومية المتبعة فيها يتم تنسيقها بشكل كامل مع الولايات المتحدة.
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القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول أميركي: إدارة ترامب طلبت من إسرائيل وقف الهجمات على سوريا
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