بشأن سوريا... ماذا طلبت أميركا من إسرائيل؟

Advertisement

وقال المسؤول: "إدارة جددت يوم الأربعاء طلبها من إسرائيل وقف في سوريا وفتح حوار مع الحكومة في دمشق لتهدئة التوترات".وأشار المسؤول إلى أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم ، أجرى عدة محادثات يومي الثلاثاء والأربعاء مع وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر المقرب من رئيس الوزراء وطلب من إسرائيل العمل على تهدئة الوضع".وكان مصدر سياسي إسرائيلي قد صرح لقناة "نيوز 14" الإسرائيلية بأن الهجمات على سوريا والسياسة الهجومية المتبعة فيها يتم تنسيقها بشكل كامل مع .