لابيد يدين الهجمات الإسرائيلية المكثفة على دمشق: "خطأ فادح"

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في تعليقه على الضربات على ، اعتبر زعيم الإسرائيلية، يائيير ، أن الهجمات المكثفة على ، أمس الأربعاء، كانت خطأ فادحا.كما وصف لابيد الهجوم على دمشق بأنه سلوك متهور ولا يخدم الأهداف الاستراتيجية، على حد قوله. (العربية)