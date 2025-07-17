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عربي-دولي

لابيد يدين الهجمات الإسرائيلية المكثفة على دمشق: "خطأ فادح"

Lebanon 24
17-07-2025 | 02:39
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في تعليقه على الضربات الإسرائيلية على سوريا، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائيير لابيد، أن الهجمات المكثفة على دمشق، أمس الأربعاء، كانت خطأ فادحا.
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كما وصف لابيد الهجوم على دمشق بأنه سلوك متهور ولا يخدم الأهداف الاستراتيجية، على حد قوله. (العربية) 
 
 
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