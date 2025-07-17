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عربي-دولي

لابيد: الاستهداف الإسرائيلي للقصر الرئاسي بدمشق سلوك متهور

Lebanon 24
17-07-2025 | 06:48
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انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم الخميس الاستهداف الإسرائيلي لقصر الرئاسة في دمشق أمس الأربعاء، واصفا ذلك بـ"السلوك المتهور".
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وقال لابيد إن استهداف قصر الرئاسة السوري لا يخدم الأهداف الإسرائيلية، بإشارة إلى إعلان الجيش الإسرائيلي قصف ما وصفه بـ"الهدف العسكري" في محيط القصر الرئاسي بدمشق بإطار هجمات عدة شنها أمس في سوريا، كان أكبرها استهداف مبنى وزارة الدفاع في ساحة الأمويين بالعاصمة، وذلك بأعقاب اشتباكات مسلحة اندلعت منذ الأحد في السويداء.

كما أكد لابيد التزام تل أبيب بحماية الدروز في السويداء جنوبي سوريا، استمرارا لزعم إسرائيل "حماية دروز سوريا".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طالب أمس باغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع بذريعة حماية الدروز، قائلا إن "الحل الوحيد مع الرئيس السوري هو تصفيته"، وفق تعبيره.
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