لابيد: الاستهداف الإسرائيلي للقصر الرئاسي بدمشق سلوك متهور

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انتقد زعيم يائير لابيد اليوم الخميس الاستهداف لقصر الرئاسة في أمس الأربعاء، واصفا ذلك بـ"السلوك المتهور".وقال لابيد إن استهداف قصر الرئاسة السوري لا يخدم الأهداف الإسرائيلية، بإشارة إلى إعلان الجيش الإسرائيلي قصف ما وصفه بـ"الهدف العسكري" في محيط بدمشق بإطار هجمات عدة شنها أمس في ، كان أكبرها استهداف مبنى في ساحة الأمويين بالعاصمة، وذلك بأعقاب اشتباكات مسلحة اندلعت منذ الأحد في السويداء.كما أكد لابيد بحماية في السويداء جنوبي سوريا، استمرارا لزعم "حماية سوريا".وكان وزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير طالب أمس باغتيال الرئيس السوري أحمد بذريعة حماية الدروز، قائلا إن "الحل الوحيد مع الرئيس السوري هو تصفيته"، وفق تعبيره.