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عربي-دولي

بعد الغارات الإسرائيليّة... هل غادر الشرع دمشق؟

Lebanon 24
18-07-2025 | 05:47
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بعدما زعمت "القناة الـ14 الإسرائيلية"، أنّ الرئيس السوريّ أحمد الشرع غادر وعائلته العاصمة دمشق، بعد الغارات التي شنّتها تل أبيب على مقرّ وزارة الدفاع السوريّة، ما أدى إلى مقتل 3 من كبار القادة العسكريين،  نفت مصادر إعلامية في سوريا التقارير الإسرائيليّة.
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وفي مقطع فيديو من ساحة الامويين في دمشق، نفى إعلاميّون المزاعم الإسرائيليّة، وأكّدوا أنّ الوضع مستقرّ في العاصمة السوريّة بعد خطاب الشرع، وتدخّل الجيش السوريّ في وقف الاشتباكات في محافظة السويداء. (الامارات 24)
 
 

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