بعد الغارات الإسرائيليّة... هل غادر الشرع دمشق؟

بعدما زعمت "القناة الـ14 "، أنّ الرئيس السوريّ غادر وعائلته العاصمة ، بعد التي شنّتها على مقرّ السوريّة، ما أدى إلى مقتل 3 من كبار العسكريين، نفت مصادر إعلامية في التقارير الإسرائيليّة.

Advertisement

وفي مقطع فيديو من ساحة الامويين في دمشق، نفى إعلاميّون المزاعم الإسرائيليّة، وأكّدوا أنّ الوضع مستقرّ في العاصمة السوريّة بعد خطاب ، وتدخّل الجيش السوريّ في وقف الاشتباكات في محافظة . (الامارات 24)



