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عربي-دولي
بعد الغارات الإسرائيليّة... هل غادر الشرع دمشق؟
Lebanon 24
18-07-2025
|
05:47
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بعدما زعمت "القناة الـ14
الإسرائيلية
"، أنّ الرئيس السوريّ
أحمد الشرع
غادر وعائلته العاصمة
دمشق
، بعد
الغارات
التي شنّتها
تل أبيب
على مقرّ
وزارة الدفاع
السوريّة، ما أدى إلى مقتل 3 من كبار
القادة
العسكريين، نفت مصادر إعلامية في
سوريا
التقارير الإسرائيليّة.
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وفي مقطع فيديو من ساحة الامويين في دمشق، نفى إعلاميّون المزاعم الإسرائيليّة، وأكّدوا أنّ الوضع مستقرّ في العاصمة السوريّة بعد خطاب
الشرع
، وتدخّل الجيش السوريّ في وقف الاشتباكات في محافظة
السويداء
. (الامارات 24)
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